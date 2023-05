Stihove ove pjesme sigurno ste pjevušili bezbroj puta, snimio ju je upravo Jasmin Stavros, a donijela mu je najveću zaradu!

Jasmin Stavros ostavio je dubok trag u hrvatskoj diskografskoj industriji, a unatoč brojnim hitovima koje je otpjevao, jedna mu je donijela najveću zaradu.

Jasmin Stavros tijekom karijere nizao je hit za hitom, a pjesma koja mu je donijela najveći uspjeh nije ni ''Dao bih sto Amerika'', ni ''Nemoj se udavati''.

Najveći financijski uspjeh donijela mu pjesma ''Džuli'', koju je snimio s Danijelom Popovićem. S tom je pjesmom nastupio na Euroviziji 1983. godine.

''Džuli je bila čista slučajnost, dugo godina bio sam studijski bubnjar i došao sam iz New Yorka u Zagreb, trebao sam snimiti ploču Mati Kovaču, no prije toga mi je pokojni Mato Došen rekao da ćemo prije snimiti jednu pjesmu. Svirali smo 'Džuli', Došen je rekao da je to pjesma za Jugoviziju i za Danijela Popovića'', pričao je Jasmin.

''Nabrzinu smo je snimili, ja sam je snimio u četiri minute. Pitao me Došen hoću li da mi plati u kešu ili da mi da postotak. Ja sam oduvijek radio na postotak i dobio sam jedan posto od jedan posto, to je 0,01 posto. Nakon tri mjeseca došao sam na banku i tamo mi žena kaže da je došlo do neke greške, naime dobio sam 70 tisuća maraka'', prisjetio se za Happy FM.

Stavrosa će regija pamtiti i po drugim pjesmama koje su dio repertoara na svakoj proslavi i okupljanju, a njegov trag dugo će ostati zapisan na hrvatskoj glazbenoj sceni.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Neobičan donji dio badića Ivane Knoll baš je čudno vidjeti na njoj, kad vidite fotografije, sve će vam biti jasno!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Na tužnom okupljanju u Beogradu pojavila se i naša glumica koja se zbog ljubavi odselila u Srbiju