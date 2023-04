Ovo su najkontroverzniji trenuci ''The Jerry Springer Showa'': Od tučnjava i vrijeđanja do bizarnih priznanja

Svijet je potresla smrt legendarnog voditelja talk showa Jerryja Springera, a ovo su neki od najkontroverznijih trenutaka njegovog showa koji su šokirali svijet.

Svijet je potresla smrt legendarnog voditelja talk showa Jerryja Springera u 80. godini. 27 godina vodio je veliki hit show ''The Jerry Springer Show'' u kojem se nikoga nije štedjelo.

A ovo su neki od najboljih trenutaka ovog showa koji je obožavao cijeli svijet.

Godine 2007. obožavatelji ''The Jerry Springer Showa'' ostali su zapanjeni gošćom koja si je električnom pilom odrezala obje noge. Predstavljajući epizodu, Jerry je rekao: ''Ovo je možda najbizarnija priča koju smo napravili u našoj 15-godišnjoj povijesti.'' Tada je izveo Sandru koja je s 14 godina odlučila da ne želi svoje noge.

U invalidskim kolicima objasnila je publici: ''Nisam ih želljela. Mozak mi je samo govorio da ih se riješim.''

Sandra je nekoliko puta prije rezanja pokušala i inficirati nogu te je čak ubrizgavala izmet u čašicu koljena u nadi da će je liječnici amputirati. Ali kada su medicinski radnici odbili, uzela je stvari u svoje ruke.

A sljedeća priča ipak nije ovoliko brutalna.

Glumica filmova za odrasle Jasmin St. Claire pojavila se u emisiji 1997. kako bi podijelila svoj bizaran životni cilj.

Rekla je: ''Mislila sam da je najnečuvenija stvar koju mogu učiniti u ovom životu seksati se s 300 muškaraca - pa sam to i učinila. To me učinilo najpoznatijom porno-zvijezdom u Americi.''

Na pitanje Jerryja koja je korist od toga, Jasmin je rekla da sada zarađuje tone novca i da je super poznata. Jasmin se tijekom svoje karijere pojavila u više od 70 filmova za odrasle.

Godine 1998. obožavatelji Showa Jerryja Springera bili su zapanjeni čovječjim mislima u jednoj od najkontroverznijih epizoda.

Mark je djelovao kao relativno normalan gost kada je prvi put izašao na pozornicu tvrdeći da ima problema sa susjedima koji se ne slažu s njegovom suprugom. No, kada je supruga Pixela dovedena na pozornicu, otkriveno je da se Mark oženio konjem, unatoč tome što je prethodno bio oženjen ženom i imao dvoje djece. Tijekom cijele epizode, Mark je nekoliko puta poljubio konja što je Jerryja navelo da kaže: ''Prestani s tim, povratit ću''.

Voditelj je također rekao da su Mark i Pixel zajedno 10 godina i pet u braku prije nego što je publici dao uvid u njihov zajednički privatni život. Rekao je da je nakon lošeg maturalnog spoja imao odnos s kobilom i rekao da je to bilo toliko dobro da se skoro onesvijestio.

Predstavljajući ovu konkretnu epizodu 1997., Jerry je rekao: ''Ono što ćete danas čuti je apsolutno zapanjujuće.''

Gost, Earl Zea, pojavio se kako bi razgovarao o svojoj odluci da odsječe vlastiti muški organ vrtnim škarama. Tadašnji 34-godišnjak iskreno je otkrio kako bi volio da se to nikad nije dogodilo, ali je rekao da je to učinio kako bi spriječio svog pratioca Ronnieja da ga dotakne. Objasnio je da je zamrznuo genitalije kako bi olakšao proces prije nego što ga je bacio u WC školjku. A onda je slijedio potpuni zaokret priče. Jerry je tada doveo Ronnieja na pozornicu i rekao da par uživa u već petogodišnjoj vezi.

Jedan od najvećih sukoba na pozornici Jerryja Springera bio je onaj između članova Židovske obrambene lige i Ku Klux Klana. Čini se da je KKK 1997. raspravljao o rasi i vjeri s JDL-om, a Jerry je bio moderator.

No, nimalo iznenađujuće, stvari su ubrzo krenule na najgore. Sve je krenulo nakon što je jedan od članova KKK-a ismijavao predsjednika JDL-a Irva Rubina skinuvši svoju kapuljaču. To je izazvalo sveobuhvatnu tučnjavu u kojoj je sudjelovalo i Jerryjevo osiguranje, pa čak i članovi publike.

Još jedan od najpopularnijih isječaka iz ''The Jerry Springer Showa'' nedvojbeno je susret pod nazivom ''Spavao si s mojom sestrom striptizetom''.

U eksplozivnoj epizodi striptizeta je rekla svojoj uplakanoj sestri da je imala odnos s njenim dečkom nakon pijane noći. Dvije dame žestoko su se potukle šakama, a publika je urlala dok su one čupale pramenove ekstenzija za kosu i razmjenjivale pogrdne uvrede. Kad se Christinin dečko ispričao, uz obrazloženje da je to bila samo pogreška, i on je dobio tešku pljusku.

Još jedna zloglasna svađa uključivala je seksualnu radnicu koja je izgledala prilično zadovoljna sobom jer je pružala usluge mužu druge žene.

U epizodi iz 2010. žene su se fizički obračunale, a onda je striptizeti zubna proteza izletjela ravno iz usta usred rečenice. Proteza je pala na pozornicu, ali se činilo da žena nije uznemirena i nastavila je sa sukobom. Nakon što je akcija stala, jedan od zaštitara showa iznio je čašu vode u koju je stavila zube. Kad se okrenuo da ode, podigao je šalicu publici koja je samo počela pljeskati.

Ovo su bile samo neke od kontroverznih epizoda ovog showa koji je volio gledati cijeli svijet, a Jerry će uvijek ostati zapamćen po jednom od prvih talk-showova.

Prošle godine u razgovoru za Page Six voditelj je ispričao da je uvijek bio svjestan da je njegov show neobičan, ali da ne žali ni za čim.

Nisam mogao smisliti ništa zabavnije. Taj show nikada nisam shvaćao ozbiljno. Uvijek sam znao da je moj show glup, ali ljudima se svidio i nama je bilo zabavno", govorio je Springer.

"Taj show neće spasiti svijet, ali neće nikoga ni ubiti", dodao je tada.

''The Jerry Springer Show'' emitirao se od 1991. do 2018. godine.

Danas je svijet obišla vijest o smrti legendarnog voditelja. Predstavnik obitelji rekao je za strane medije da je Jerryju prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran rak, a stanje mu se prošlog tjedna pogoršalo.

