Katy Perry postala hit na društvenim mrežama zbog ovih prizora s kraljevske krunidbe, pogledajte snimku o kojoj svi pričaju, a još se nešto komentira!

Katy Perry nasmijala je pratitelje diljem svijeta nakon što se na društvenim mrežama proširila snimka kako traži svoje mjesto u Westminsterskoj opatiji.

Pjevačica Katy Perry jedna je od visokih uzvanika na krunidbi kralja Charlesa, a sutra će biti i jedna od izvođača na velikom koncertu u čast kralju Charlesu.

Nakon dolaska na krunidbu, Katy je ubrzo postala hit na društvenim mrežama nakon snimke koja se proširila internetom. Kamere koje vjerno prate sve što se događa snimile su i Katy koja je vrludala opatijom tražeći svoje mjesto na ceremoniji, a bila je vidljivo zbunjena.

Fanovi su je nastavili zezati i nakon što je pronašla svoje mjesto zbog smrknuta izraza lica, a jedan korisnik Twittera napisao je: ''Katy Perry kad shvati da treba ovdje biti još 2 sata.''

Jedan se našalio i na njen mrežasti šešir te napisao: ''Čini se da će svi pokraj Katy imati punu 5G mrežu''.

