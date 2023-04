Poznato je koliko je točno riječi Keanu Reeves izgovorio u novom filmu o Johnu Wicku, ovaj podatak mnogima je zanimljiv

Novi nastavak filma ''John Wick'' oduševio je publiku, a evo jedne zanimljivosti koja i nije neočekivana ukoliko ste pratili Keanue Reevesa u ovoj ulozi od samog početka.

U kina je stigao novi nastavak filma ''John Wick'', a publiku i kritiku zadržala je jedna zanimljiva činjenica.

Pogledaj i ovo Preslatko! Keanu Reeves koji u krilu drži štence je sve što će vam popraviti loš dan! Pogledajte fotografije na koje nitko ne može ostati ravnodušan

Naime, iako film traje gotovo tri sata, točnije 2 sata i 49 minuta, Reeves u cijelom filmu izgovara samo 380 riječi, piše Wall Street Journal.

Redatelj filma Chad Stahelski izjavio je da je riječ o samostalnoj odluci glumca koji je odlučio izrezati otprilike pola dijaloga napisanog za njegov lik u originalnom scenariju.

Keanu Reeves je jedan od onih glumaca koji izgleda kao da se ne trudi puno dok glumi. To posebno dođe do izražaja kada ga gledate u ulozi John Wicka koji ne samo da malo govori, nego kada progovori čini se kao da mu je tlaka izgovoriti i to malo teksta. Ovo nije kritika, dapače, u tome leži genijalnost njegovog lika.

Stahelski je kao primjer istaknuo scenu u kojoj John Wick raspravlja o dvoboju s negativcem Marquisom de Gramontom. Reeves je odlučio izrezati 50 posto dijaloga iz scene kako bi je sveo na što manje riječi, poput ''pištolji" i "bez milosti".

''Umjesto rječitih monologa glumac je želio prenijeti značenje govorom tijela i mikroekspresijom lica. On je misteriozan, a misterij dopušta publici da popuni praznine'', rekao je redatelj.

"Šokantno je vidjeti koliko je posvećen šutnji kad radite s njim", dodao je Michael Finch, jedan od scenarista filma.

Zanimljivo, u prvom nastavku filma, koji je bio puno kraći u trajanju od 101 minute, Reeves je izgovorio ukupno 484 riječi, dok je u četvrtom nastavku odlučio još manje pričati.

Inače, njegov najdulji niz neprekinutog govora u filmu je rečenica: "Ti i ja smo davno ostavili dobar život iza sebe, prijatelju", a samo za tu rečenicu navodno je dobio 552.622 dolara.

Iako je izgovorio malo riječi, Reeves je navodno zaradio 15 milijuna dolara za snimanje novog Johna Wicka, što znači da je za svaku izgovorenu riječ bio plaćen 39.473 dolara, piše Indeks.hr.

