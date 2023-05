Ovo je 10 najslušanijih pjesama s Eurosonga, nalazi li se među njima i vaš favorit?

Večeras se održava prvo polufinale Eurosonga, a mi smo zavirili u prošlost te napravili popis 10 najslušanijih eurovizijskih pjesma ikad.

Danas je prva polufinalna večer Eurosonga na kojoj će nastupiti i naš Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ!'', a možda će baš oni ili netko od kandidata prve večeri biti novi pobjednik Eurovizije.

A bili pobjednici ili ne, neke pjesme duboko su nam se urezale u pamćenje te smo napravili popis 10 pjesama koje su najslušanije u povijesti Eurovizije.

Evo tko su izvođači.

Na desetom mjestu ljestvice našla se popularna Cipranka Eleni Foureira koja je 2018. godine nastupila na Euroviziji sa svojom pjesmom ''Fuego''. Mnogi fanovi Eurovizije i ostali gledatelji bili su nezadovoljni činjenicom da ova pjesma nije odnijela pobjedu umjesto pjesme ''Toy'' simpatične Nette, ali tekst ove pjesme i dalje se pjevuši te na YouTubeu ima 45 milijuna pregleda, a streamana je više od 98 milijuna puta na Spotifyju.

Izraelka Netta koja je fanove Eurovizije potpuno zadobila svojim kokodakanjem, našla se na devetom mjestu, a s pjesmom ''Toy'' 2018. godine eurovizijsko je natjecanje odvela u Izrael pobjedivši konkurenciju. Na službenom YouTube kanalu Eurovizije dosad je skupila 49 milijuna pregleda, a na platformi Spotify streamana je više od 101 milijun puta.

Na osmom mjestu je mladi Šveđanin Frans koji je 2016. godine na Eurosong stigao s pjesmom ''If I Were Sorry''. Natjecanje je završio na devetom mjestu, a na Spotifyju je streaman nevjerojatnih 103 milijuna puta, dok se na YouTubeu i nije toliko proslavio te je nastup iz finala pregledan samo 9 milijuna puta.

Sedmo mjesto zauzeo je Island, točnije njegovi predstavnici 2020. godine Daði Freyr. U vrijeme pandemije, Njihova izvedba pjesme ''Think About Things'' postala je pravi hit na TikToku, a članovi grupe odjeveni u istu odjeću i sa zanimljivim plesom osvojili su visoko četvrto mjesto. YouTube im je pregledan 12 milijuna puta dok su na Spotifyju streamani skoro 130 milijuna puta.

Na šestom mjestu ljestvice našao se još jedan Šveđanin Måns Zelmerlöw. On je svojom pjesmom ''Heroes'' također ušao u eurovizijsku povijest, a mnogi kada čuju pjesmu zapravo ne znaju da se natjecala na Euroviziji. Međutim, Måns je s ovom pjesmom odnio pobjedu te je 2015. godine Švedski osigurao da bude domaćin Eurovizije sljedeće godine. Na YouTubeu se dosad preslušao 50 milijuna, a na Spotifyju 147 milijuna puta.

Ako već dosad niste, sigurno se pitate gdje je na ovom popisu slavna Loreen. Opet švedska predstavnica, Loreen će i ove godine predstavljati svoju državu na Eurosongu 2023. gdje joj opet predviđaju visoke rezultate, ali svoju povijest već je ispisala 2012. godine s pjesmom ''Euphoria'' kada je odnijela pobjedu. Ovaj hit postao je sinonim za Euroviziju, a same brojke govore dovoljno: na YouTube kanalu pregledana je 53 milijuna puta, a na Spotifyju je streamana skoro 148 milijuna puta.

Četvrto mjesto zauzeo je Talijan Mahmood koji je 2019. godine nastupio s pjesmom ''Soldi''. Mahmood je s ovom pjesmom osvojio visoko drugo mjesto, ali je za dlaku izgubio od Duncana Laurencea koji je odnio pobjedu s pjesmom ''Arcade''. ''Soldi'' na YouTubeu ima 28 milijuna pregleda, a na Spotifyju je streamana 218 milijuna puta. Podsjetimo, Mahmood je prošle godine opet nastupio na Eurosongu s kolegom Blancom te su izveli pjesmu ''Brividi'', a završili su šesti.

Ipak, postoje još tri izvođača koji su uspjeli doći na sam vrh ljestvice. Brončano treće mjesto zauzeli su članovi legendarne grupe ABBA koja je svoj eurovizijski nastup imala davne 1974. godine. Pjesma ''Waterloo'' postala je dio kulture, a iako je od nastupa prošlo skoro 50 godina, ovaj se hit i dalje sluša među starima i mladima te je tako dostigao ogromnih 241 milijun streamova.

Dominaciju Italije nastavili su i članovi popularne grupe Maneskin koja je apsolutno šarmirala cijeli svijet, a njihov hit ''Zitti E Buoni'' još se uvijek svira na raznim radio postajama i diljem svijeta, a ne samo eurovizijskih zemalja. Popularni Damiano David i njegovi kolege s ovom su pjesmom odnijeli pobjedu 2021. godine, a njihov nastup u finalu na YouTubeu je pregledan 96 milijuna puta dok su na Spotifyju streamani 389 milijuna puta.

Ali prvo mjesto pripalo je samo jednom. Nizozemac Duncan Laurence sa svojom pjesmom ''Arcade'' dosad je slušan najviše puta, a svojom je izvedbom 2019. godine Nizozemskoj donio pobjedu. Jednostavna i moćna pridjevi su koji su ovaj hit opisivali od samog početka, a njegov nastup u finalu pogledan je sitnih 37 milijuna puta dosad na YouTubeu, ali je zato ne platformi Spotify streaman gotovo 943 milijuna puta.

