U Zagrebu je započelo snimanje velikog filmskog projekta redatelja Pierrea Morela s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi

Zagreb ove jeseni postaje veliki filmski set na kojem će glavnu ulogu igrati Kate Beckinsale.

Zagreb ove jeseni postaje veliki filmski set. MP filmska produkcija iz Zagreba snima novi film francuskog redatelja Pierrea Morela. Iza proslavljenog redatelja niz je uspješnih akcijskih filmova kao što su 96 sati s Liamom Neesonom, zatim From Paris with Love s Johnom Travoltom, Peppermint s Jennifer Garner u glavnim ulogama i District 13 koji je producirao Luc Besson.



Canary Black, akcijski film s holivudskom glumicom Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, jedan je od najvećih filmskih projekata koji se snima u Hrvatskoj, a zasigurno najveći koji se ikada snimao u Zagrebu. Kate Beckinsale, engleska glumica s američkom adresom koja je svjetsku slavu stekla 2001. filmom Pearl Harbor, a nakon dugogodišnje uspješne karijere u kojoj uz akcijske spektakle niže i uloge u manjim dramskim filmovima, glavnom ulogom u filmu Canary Black vraća se žanru akcijskih filmova.



Zvučnim imenima svjetske kinematografije tu nije kraj, pa je tako direktor fotografije živuća legenda europskog filma Thierry Arbogast najpoznatiji po filmovima Luca Bessona: Leon, Peti elementi, Nikita, Lucy za koji je osvojio brojne nagrade uključujući nagradu Cezar na Festivalu u Cannesu i Europsku filmsku nagradu, a njemačko-američki producent Carsten Lorenz u svom portfelju ima brojne holivudske blockbustere kao što su Dan nezavisnosti: Nova prijetnja, Greenland, Serenity.



U stvaranju ovog akcijskog filma sudjeluju i istaknuti hrvatski producenti Igor A. Nola i Vanja Sremac. Igor A. Nola, iz MP filmske produkcije, hrvatski je producent s više od trideset godina bogatog iskustva u radu s međunarodnim filmskim produkcijama. FIlmovi Hitman’s Wife’s Bodyguard, L’Odyseee, Sparrows, Diana, Parada kao i serije McMafia, The Ipcress File, Clark, samo su neki od naslova iz novije filmografije ovog uspješnog i nagrađivanog domaćeg producenta. Vanja Sremac producentica je domaćih filmova Baci se na pod, Najsretniji čovjek na svijetu, a kao direktorica filma radila je na velikim međunarodnim produkcijama poput The Ipcress File, Hitman’s Wife’s Bodyguard, Day by Day.

Tomislav Peleski lokacijski menadžer s iskustvom rada na svim većim projektima snimanim u Hrvatskoj posljednjih godina i jedini hrvatski član Međunarodnog udruženja lokacijskih menadžera (Location Managers Guild International), također je dio filmske ekipe filma Canary Black.



Na projektu je stalno angažirano preko 350 hrvatskih filmskih djelatnika, većinom stanovnika Grada Zagreba, što čini 95% ukupne ekipe filma. Angažirano je 14 hrvatskih glumaca i glumica, a jednu od glavnih uloga igra hrvatska glumica Romina Tonković. Svakako je važno napomenuti da su na autorskim pozicijama angažirane hrvatske filmašice, Nikolina Kostanjšek kao kostimografkinja filma, te Tatjana Tomšić kao majstorica maske i specijalnih efekata maske. Uz glumice i glumce na projektu će biti angažirano oko 1200 statista.

Budući da će se veliki dio scena snimati noću na zagrebačkim ulicama, snimanje nekih akcijskih scena zasigurno će izazvati veliku pozornost građanki i građana. Isto tako, za potrebe snimanja postojat će i određena privremena ograničenja pristupa i prolaza pojedinim lokacijama, za što je filmska ekipa zamolila razumijevanje.

