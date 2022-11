Nova predstava Ecije Ojdanić ''Čudo'' zaslužila ovacije publike u zagrebačkom kazalištu

Sinoć je održana premijera predstave Ecije Ojdanić ''Čudo'', a koja je proteklih dana privukla veliki interes javnosti.

Sinoć je u zagrebačkom kazalištu Vidra održana svečana premijera predstave 'Čudo', u produkciji kazališta Moruzgva. Naime, ova predstava je proteklih dana privukla interes javnosti neobičnom najavom – glavna protagonistica Ecija Ojdanić radi promocije predstave najavila je kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske.



Naime, baš o tome se radi u novoj predstavi kazališta Moruzgva, predstavi 'Čudo', autora i redatelja Ivana Lea Leme. Uz Eciju u predstavi i to više uloga, glumi Matija Šakoronja. 'Predsjednica' te njezin budući ‘Predstojnik ureda’ su u 30 ovoljetnih izvedbi 'Čudo' oduševili i zabavili brojnu publiku. Lik Vlayne, čistačica, zdravorazumska heroina i “žena iz naroda” postaje predsjednicom Republike Hrvatske na izborima 2025. godine.



Sinoćnju zagrebačku premijeru nisu propustili: Lejla i Tarik Filipović, Doris Pinčić, Ida Prester, Mia Kovačić, Nera Stipičević, Tara Thaller, Petra Kraljev i mnogi drugi.



Žanrovski je predstava komedija, prošarana je songovima Zvonimira Duspera Dusa, a sudeći po reakcijama publike i kritike na prva dva nastavka ovog kazališnog serijala, ne sumnjamo da će i 'Čudo' imati svoj čudesni život koji će publiku nasmijati, inspirirati i otvoriti joj neka zanimljiva pitanja i spoznaje. Kako u politici sačuvati moralne vrijednosti? Kako biti vođa, a ostati u službi onih koje vodiš? Može li se neokaljan proći kroz taj labirint interesa, antagonizama i podmetanja, a sve to u svakim danom sve težim globalnim društveno političkim okolnostima? Je li jedino čime se svjetski vladari trebaju trenutno baviti, zapravo, očuvanje života na planetu Zemlji i poticanje održivog razvoja u ekološki nikad alarmantnijem trenutku? Odgovore na ta, a i mnoga druga srodna pitanja, publika će kroz niz duhovitih situacija pronaći u novoj produkciji kazališta Moruzgva. Kostimografkinja je Mirjana Zagorec, scenograf je Kristijan Popović.



Izaberite 'Čudo' jer je to je jedina politička predstava zbog koje ne ćete zažaliti što ste ‘izašli na izbore’.