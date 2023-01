Sjećate se ove slatke djece iz filma ''Tatica u suknji''? 30 godina kasnije teško ćete ih prepoznati, evo kako izgledaju danas!

Film ''Tatica u suknji'' brojne je male i velike privukao pred televizijske ekrane, a evo gdje su danas djeca koju je čuvala gospođa Doubtfire.

Film ''Tatica u suknji'' prikovao je brojne generacije pred televizijske ekrane u devedesetim godinama, a evo gdje su danas djeca koju je čuvala gospođa Doubtfire.

Pogledaj i ovo svi su je voljeli Bila je najveća dječja zvijezda, a onda je sve krenulo nizbrdo, djetinjstvo joj je obilježio i jedan tragičan događaj

Od 1993. godine prošlo je puno godina, a Christopher, Natalie i Lydia otad su se povukli iz pretjerane medijske pažnje te danas vode privatniji život.

Mara Wilson, koja je uživala u svojoj prvoj filmskoj ulozi u ovom filmu te je glumila najmlađe dijete Natalie, kasnije je još glumila u ''Čudu u 34. ulici'' te u ''Matildi''.

Međutim, nakon prerane smrti njezine majke Suzie od raka dojke, u dobi od 43 godine, glumila je još samo nekoliko uloga prije nego što je napravila 12-godišnju pauzu.

Potom se posvetila dramaturgiji u kojoj je sagradila uspješnu karijeru. 35-godišnja Mara priznala je da je biseksualka nakon ubojstava u Orlandu 2016. u kojima su gay muškarci bili meta napada u noćnom klubu, a ostali detalji njena života nepoznati su javnosti.

U vrijeme kada je dobila ulogu, 44-godišnja Lisa Jakub je kontroverzno bila izbačena iz škole. U ovom filmu glumila je Lydiju, a nakon toga je glumila u ''Danu neovisnosti''.

Ipak, odustala je od glume kada je imala 22 godine i otišla u Virginiju 2005. kako bi se udala za menadžera hollywoodskog kazališta Jeremyja Jonesa.

Lisa trenutno radi kao instruktorica joge, javna govornica i autorica, a napisala je autobiografiju pod naslovom ''You Look Like That Girl''.

Prošle je godine osnovala zdravstvenu web-stranicu Blue Mala kao alat za koji bi voljela da ga je imala u najnižim godinama.

Treće od djece bio je Christopher. Danas 42-godišnji Matthew Lawrence jedini je koji je ostao u filmskom svijetu nakon filma. On i njegova braća iz stvarnog života glumili su u TV seriji 90-ih ''Brotherly Love''. Zatim, od 1997. do 2000. godine dobio je ulogu Jacka Huntera u filmu ''Dječak upoznaje svijet''.

Između 2011. i 2014., Matthew je imao epizodne uloge u seriji ''Melissa & Joey''. Matthew je također glumio u filmu ''The Hot Chick'' iz 2002. godine.

2019. godine oženio je profesionalku iz ''Plesa sa zvijezdama'' Cheryl Burke, no ona je podnijela zahtjev za razvod u siječnju 2022. godine.

A gospođa Doubtfire, odnosno glumac Robin Williams ostao je jedan od najpopularnijih glumaca te u Hollywoodu ostavio duboki trag. Nažalost, napustio je ovaj svijet 2014. godine počinivši samoubojstvo, a patio je od depresije.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prekrila se samo prozirnim, čipkastim materijalom ispod kojeg nije nosila grudnjak, pa se vidjelo baš sve što se moglo!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte u kakvom luksuzu Ivana Knoll uživa u Miamiju, pohvalila se stanom s pogledom od milijun dolara!