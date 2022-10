Strast prema poslu koji radite jedna je od najvažnijih odlika jednog poduzetnika. Nju definitivno imaju junaci naše iduće priče i kandidati jedinstvenog projekta Startaj Hrvatska koji su pokrenuli Nova TV i Spar Hrvatska. Marija i Ivan dugo su tražili idealnu recepturu svog sladoleda, ulagali u znanje s kojim danas mogu proizvesti sladoled od čega im srce poželi. Ručno rađeni osvajaju na prvu, a u njima se istovremeno prožimaju tradicija i inovativnost.

Pelješac. Poluotok na kojem je Marija Antunović odrasla, a ljubav prema njemu prenijela je i na svojeg partnera Ivana iz Zagreba. Otkad su zajedno, maštali su da će imati svoj biznis. Marija potječe iz slastičarske obitelji, a slastice su za nju oduvijek bile nešto posebno.



''Mislim da je to ono što je oduvijek čučalo u meni jer sam odgojena kroz tu ljubav prema hrani ljubav prema privatnom poslu'', kaže Marija Antunović.



Iako je u Zagreb došla studirati ekonomiju, nakon čega započinje karijeru, srce ju je vodilo nečem drugom.



''Na jednom godišnjem odmoru bili smo u Orebiću i sanjarili o svemu tome među ostalim o tome što želimo i vidjeli smo tamo jednu kamenu kuću i govorim ja njemu zamisli tu našu slastičarnicu kako bi to bilo prekrasno. I zapravo on tu preuzima inicijativu kaže idemo vidjet što je unutra i tad je bilo sad ili nikad'', priča.



''Pelješac je vapio odnosno Orebić je baš vapio za jednom takvom obiteljskom slastičarnicom i tu smo našli svoje mjesto pod suncem'', kaže Ivan Borac.



Pronašli su prostor, a nakon toga sve je promijenio posjet Italiji, gdje je studirala Marijina sestra. Ondje su kušali pravi talijanski sladoled, koji ih je oborio s nogu.



''Taj osjećaj, kad sam ja probala tu puninu okusa tu voćnost. Ja sam se toliko oduševila da mi kad smo odlučili otvorit slastičarnicu nama je prva misao i nit vodilja bila da želimo biti drugačiji po sladoledu'', kaže Marija Antunović.



Nakon toga njezina sestra Ivana u Italiji pohađa edukaciju na Gelato Universityju. To znanje uskoro prenosi na Mariju, iz čijih ruku danas izlazi prava sladoledna čarolija. Marija i Ivan otvorili su slastičarnicu u Orebiću, a u njihovu ručno rađenom sladoledu Croccantino dosad su mogli uživati samo oni koji su posjetili Pelješac. Sada će se to moći u svakom kutku Hrvatske jer svojih 7 okusa, u pakiranjima, ponosno predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.



''Prvi okus je orasnice, orasnice su kombinacija naše tradicionalne slastice orasnice koje se rade od oraha, bjelanjka, šećera i malo limuna i naranče unutra, drugi sladoled amareti također inspiriran našom slasticom amareti, treći sladoled je slani kikiriki koji kombiniramo sa stonskom soli, pistacijo je čisti pistacijo 100%-ni pistacijo sa Sicilije, jagoda je jedini srobeto kojeg imamo u ponudi dakle voćni sladoled na bazi vode nije na bazi mlijeka kao ostali, rogač čokolada je sladoled inspiriran našom slasticom rogačići koji su inače raspucanci od čokolade i rogača i zadnji, ali ne manje bitan je croccantino sami smo ga iskreirali on je kombinacija karamele i komadića krokanata unutra'', kaže Ivan Borac.



Artizanskim sladoledom Croccantino nastoje prenijeti emociju koju su oni doživjeli kada su ga prvi put kušali u Italiji, a Startaj Hrvatska za njih je korak dalje.



''Prilika da pomaknemo svoje osobne i poslovne granice'', rekla je Marija Antunović.



''Sad ove čašice koje su se pojavile u projektu Startaj Hrvatska su već bile nama ideja i prije što bi mogli napravit znači sve se poklopilo'', kaže Ivan.



Kako je tekao njihov poduzetnički put, ne propustite saznati u drugoj epizodi emisije Startaj Hrvatska ove nedjelje na Novoj TV.

