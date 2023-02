Sting će dobiti najveće priznanje Akademije Ivors koje se dodjeljuje onima koji su istinski oblikovali umjetnost glazbe

Glazbena zvijezda Sting bit će nagrađen na ovogodišnjem Ivorsu, godišnjoj dodjeli nagrada tekstopiscima i kompozitorima, stipendijom Akademije Ivors, objavili su organizatori.

Ova nagrada je najveća čast koju britanska Akademija Ivors dodjeljuje onima "koji su istinski preoblikovali i redefinirali umjetnost i zanat stvaranja glazbe".

Sting, koji je već osvojio sedam nagrada Ivor Novello uključujući i onu za životno djelo 2002., postat će 23. stipendist Akademije i pridružiti se Eltonu Johnu, Paulu McCartneyju, Kate Bush i Andrewu Lloydu Webberu.

Peter Gabriel dobio je nagradu prošle godine.

"Od svih nagrada u svijetu glazbe, Ivors su za mene najprestižnije", rekao je Sting u izjavi.

"Oduševljen sam i počašćen što mi je ponuđena ova stipendija Akademije i što ću se pridružiti ovoj izvanrednoj skupini kolega tekstopisaca i svima onima koji su bili prije nas."

Pisac i pjevač pjesme "Every Breath You Take", koji je prodao više od 100 milijuna albuma iz vremena s rock bendom The Police i kao solo umjetnik, bit će nagrađen na ovogodišnjoj svečanosti dodjele nagrada 18. svibnja, priopćila je Akademija Ivors.

Nazvane po velškom skladatelju, glumcu i zabavljaču Ivoru Novellu s početka 20. stoljeća, nagrade Ivor prvi su put dodijeljene 1956. Ovogodišnji nominirani bit će objavljeni u travnju.

(Hina)