Glazbeno putovanje kroz vrijeme: Sting se u svibnju vraća u Zagreb

Dobitnik 17 Grammyja i jedan od omiljenih umjetnika današnjice, Sting, vraća se u Hrvatsku, a održat će poseban koncert u sklopu svoje svjetske turneje u zagrebačkoj Areni 27. svibnja 2024. godine.

Na pozornici će mu se pridružiti njegov naelektrizirani rock band kako bi publici pružili dinamičnan koncert prožet Stingovim najdražim hitovima koji objedinjuju njegovu slavnu karijeru - i kao člana benda The Police, i kao solo umjetnika.

Koncert će, među bezbrojem drugih kultnih pjesama, sadržavati i njegove bezvremenske klasike poput “Fields of Gold,” “Roxanne,” “Every Breath You Take,” “Message in a Bottle”.

Nakon njegovih zadnjih nastupa, ugledni britanski magazin The Times prozvao ih je masterclassom, a Stinga vještim umjetnikom.

The Telegraph je Stingove koncerte ocijenio kao rijetku poslasticu dok je The Guardian istaknuo glazbenikovu uzvišenu pop alkemiju bez premca.

U susret zagrebačkom koncertu, stiže i potvrda izvođača koji će zagrijati publiku pred njegov nastup i otvoriti veličanstvenu glazbenu noć.

Riječ je o uspješnoj pjevačici, autorici i producentici Giordani Angi koja je već osvojila srca talijanske i francuske publike, a svojim će impresivnim i raznolikim glazbenim programom dodatno začiniti nadolazeći svjetski spektakl u Areni Zagreb.