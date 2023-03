Martin Žunec snimio novu pjesmu ''Priča kao mi'' pa ispričao otkud ideja za ovako vrckavi spot!

Martin Žunec predstavio se s novom pjesmom ''Priča kao mi'' koja nas uvjerava da još uvijek postoji ona prava i iskrena ljubav.

Nakon singla prvijenca u kojem je poručio samo ''Ono najbolje'', Martin Žunec donosi novi glazbeni uradak ''Priča kao mi'' u kojem vraća vjeru u dobre ljude, ali i u pravu ljubav.

''Priča kao mi'', pjesma je koja nas uvjerava da još uvijek postoji ona topla i iskrena ljubav, te da nema sramote u njezinom pokazivanju, a još važnije da nije pogrešno biti otvorenog srca. Upravo stihovi ''S tobom sam čovjek kakav želim bit, za sve nevere da nam budem štit'' i ''da je voljet' lako, svi bi k'o mi voljeli'' to najbolje sami dočaravaju'', kazao je Martin Žunec koji, kao i na prvijencu, stavlja svoj autorski potpis za glazbu i tekst u ''Priča kao mi'', ali isto tako i na sam aranžman istoimene pjesme gdje je udružio snage sa Mihaelom Blumom.

Podsjetimo kako je Martin Žunec vrlo rano svojim talentom i interesom za glazbom osnovao svoje prve bendova gdje se istaknuo upravo kao kantautor, a nešto kasnije i iskustvom, upustio se u suradnju s nekim od najpoznatijih imena naše glazbene scene, kao tekstopisac i producent. Za potrebe novog video spota i ''Priča kao mi'', nakon gotovo petnaest godina, stao je ponovo na skateboard, a šarena igraonica bila je pun pogodak kao glavna scenografija za kadrove u kojima se ujedno, uz Martina u glavnoj ulozi, pojavljuje i prelijepa Dora Vukojević.

''Ideja za video spot proizašla je iz čiste želje za nečim, ne samo novim, već i drugačijim, ludim i pozitivnim u svakom slučaju, a ambijent i boje igraonice ispunile su to na najbolji mogući način. Vjerojatno smo bili najstarija i najnespretnija djeca tokom snimanja, no bilo nam je jako zabavno, ali i poprilično uzbudljivo tim više jer sam se nakon petnaest godina ponovo provozao na skateboardu. Sva sreća pa je vožnja na skateboardu kao vožnja biciklom pa se ne zaboravlja, iako moram priznati da mi je ravnoteža poprilično zahrđala, no ovaj put sve je prošlo bez incidenata i ozljeda, hvala Bogu'', ispričao je Martin.

Sve to posnimila je uigrana ekipa Triple Fam Visuals koju je oformio on sam, s kojima je imao već izvrsnu suradnju u nekoliko spotova unazad, a čine je Tonko Horvat i Jurica Bešić.

Možda "Priča kao mi" posluži i kao svojevrstan put mnogima, od današnjih ego trendova isforsirane hladnoće i "kuliranja" iza kojih je uglavnom nezadovoljstvo i ispraznost, u bitne vrijednosti koje nose istinsku sreću za čovjeka', za kraj je poručio Martin, a kako zvuči njegov novi singl 'Priča kao mi' pogledajte i poslušajte na YT kanalu Hit Recordsa.