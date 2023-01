Jedno od najznačajnijih imena aktualne svjetske glazbene scene dolaze u Hrvatsku nakon sedam godina

Florence + The Machine - 3 Profimedia

Florence + The Machine, jedno od najznačajnijih imena aktualne svjetske glazbene scene, dolaze u pulsku Arenu u nedjelju 18. lipnja 2023. na premijerni samostalni koncert u Hrvatskoj.

Sedam godina nakon festivalskog nastupa kod nas, Florence + The Machine donose svoju spektakularnu i produkcijski raskošnu Dance Fever turneju u Pulu. Turneja prati sajajan istoimeni posljednji studijski album, a odvela je Florence do sada više puta u neke od najimpresivnih dvorana diljem svijeta. Po nekoliko dana zaredom je rasprodala lokacije kao što su O2 u Londonu, Madison Square Garden u New Yorku ili Hollywood Bowl u Los Angelesu.

Za samostani nastup u Hrvatskoj odabran je možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Dvije tisuće godina stari amfiteatar bit će savršena pozornica na kojima će Florence predstaviti novi album, ali i podsjetiti na neke od najvećih hitova iz cijele karijere.

Florence + The Machine su prodali više od 17 milijuna albuma diljem svijeta, osvojili brojna Brit Awards priznanja, nominacije za sedam Grammy nagrada i zasjeli na vrhove glazbenih top ljestvica diljem svijeta. Mediji poput The Sunday Timesa Florence su prozvali jednom od najposebnijih vokalistica, a završila je i na listi najutjecajnijih osoba na svijetu prema magazinu Time.

Od kada je debitirala 2009. s ''Lungs'', koji je dobio Brit Awards za najbolji album godine i postao je jedan od najprodavanijih albuma tog razdoblja, Florence Welch, zajedno s bendom Florence + The Machine, je izrasla u jednu od najprepoznatljivijih i najočaravajućih vokalistica.

Najnoviji i dugoočekivani peti album ''Dance Fever'', objavljen prošle godine, odmah je zasjeo na prvo mjesto UK albuma, zauzeo vrhove top lista diljem Europe i svijeta, te je izrazito hvaljen zbog raznolikosti zvuka, tekstova i vokalnih sposobnosti. Uz singlove ''King'', ''Free'', ''My Love'', Rolling Stone ga opisuje kao jedan od najuzbudljivijih izdanja do sada, dok Pitchfork kaže da je to oda moći plesa i slobode u pokretu.

Uz najnovije pjesme i studijski uradak koji Florence + The Machine još jednom stavlja na sam vrh svjetske glazbene scene, bend je svoj mračan i romantičan, art i indie rock izričaj upleo u mnoge pore pop kulture.

Kao jedno od najznačajnijih inozemnih gostovanja ove godine, Florence + The Machine će u pulskoj Areni odsvirati cjelovečernji nastup na kojem će uz raskošnu produkciju predstaviti nove pjesme i presjek sjajne karijere.

Ulaznice u prodaju kreću u srijedu 25. siječnja u 10:00 sati u sustavu www.eventim.hr i na svim njihovim fizičkim prodajnim mjestima.