Wendi Superstar iznenadila je žiri "Supertalenta" svojom jedinstvenom vještinom, a posebno impresioniran bio je Fabijan Pavao Medvešek.

U trećoj emisiji showa "Supertalent" posebno se istaknula Wendi Superstar, koja se predstavila talentom kakav se ne viđa svaki dan.

Čim je išetala na pozornicu u kostimu koji jedva pokriva grudi od publike je dobila veliki aplauz, a članovi žirija samo su je začuđeno gledali.

Wendi je na audiciji pokazala svoj originalan ples s grudima, a posebno zanimljiv bio je izraz lica Fabijana Pavla Medvešeka, kojemu je ispala vilica čim ju je ugledao, a cijeli nastup imao je otvorena usta.

"Ovo mi je bio jedan od boljih nastupa", jedva je kroz smijeh prokomentirao Davor Bilman.

"Ja ovo promatram kao talent određenih dijelova tijela, iako ovo ne bih htjela opet gledati, jer nije oku ugodno, jedino je fora bila špaga", poručila joj je Martina Tomčić koja se također nije mogla prestati smijati.

"Meni je ovo bilo prezabavno, što zbog vas, što zbog izraza lica mojih kolega, i ja ovo želim preživjeti ponovno" oduševljena je bila Maja Šuput.

Fabijana je zanimalo gdje Wendi inače nastupa što je dodatno nasmijalo njegove kolege.

Wendi inače živi na Kanarskom otočju gdje preko dana izrađuje umjetne nokte, a preko noći nastupa u klubu Funny Voice te izvodi svoju točku u trajanju od tri sata. Ondje pokazuje svoj neobičan talent, a često ju dolaze gledati roditelji. Sretna je što ju obitelj podržava. Najveći fan joj je baka, koja, kad ju dođe gledati, provede cijeli nastup otvorenih usta od oduševljenja.

Wendi svoj talent nikad ne vježba, to je jednostavno u njoj, i dolazi joj prirodno. Iz njezine obitelji to može još samo njezina mama, koja nikada nije nastupala pokazujući tu vještinu. Wendi je talent otkrila kao mala, a sve je počelo kao šala među prijateljima zbog koje je sada prava zvijezda. No, kada nije na pozornici, potpuno je drugačija. Tada je mirna i ne šminka se previše, a kada je na pozornici onda je koketna diva.

Njezin nastup stvara dosta polemike, ali Wendi prihvaća da se ne može svima svidjeti. Smatra da je njezin show za sve uzraste, a voli kad se ljudi iznenade i zabave.

