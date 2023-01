Smrt glumice iz kultne serije rastužila je njene fanove, a evo što se dogodilo s ostalom legendarnom ekipom

Smrt glumice Lise Loring rastužila je brojne obožavatelje, a evo kakav je bio život njenih kolega iz serije ''Obitelj Addams''.

Glumica Lisa Loring preminula je u 65. godini, a ovoj ženi život je obilježila uloga u kultnoj seriji ''Obitelj Addams'' gdje je glumica djevojčicu s crnim pletenicama Wednesday Addams.

Nažalost, od cijele obitelji danas je živ još samo jedan član, a evo kako je izgledao život glumaca koji su utjelovili glavne uloge u ovoj seriji.

Loring je rođena u veljači 1958. u Kwajaleinu na Maršalovim otocima. Glumica je karijeru započela s tri godine kao dječji model prije nego što se odvažila na glumu.

Njezin veliki uspjeh došao je nakon uloge Wednesday Addams i nastavila je glumiti nakon što je serija završila. Međutim, njezin osobni život ubrzo je počeo zasjenjivati njezinu karijeru nakon što se udala za svoju ljubav iz djetinjstva, Farrella Foumberga 1973. i to sa samo 16 godina.

Par je iduće godine dobio dijete, no ubrzo su se razveli u mjesecima koji su uslijedili. To je dovelo do turbulentnog razdoblja za zvijezdu koja se nije mogla obratiti obitelji za pomoć. Njezina majka, koja je bila alkoholičarka, imala je komplikacije zbog svoje ovisnosti i umrla je 1974. godine. Loring se potom s 22 godine vratila na TV u seriji ''Kako se svijet okreće'' od 1980. do 1983., ali nije uspjela dobiti unosne uloge u godinama koje su uslijedile.

Nakon što joj je drugi brak s Dougom Stevensonom propao, a ona i dalje bila nezadovoljna smjerom u kojem joj je išla karijera, krenula je u industriju zabave za odrasle.

Tijekom tog vremena Loring je bila izložena drogama što je utjecalo na okončanje njezinog trećeg braka s Paulom Siedermanom. Kad su se razveli, glumica je bila potaknuta da uđe u program odvikavanja od ovisnosti o heroinu nakon što je pronašla prijatelja koji je počinio samoubojstvo.

Nakon toga nastavila je s holivudskom karijerom, ostvarivši pregršt manjih uloga. Neke od Loringinih značajnih uloga uključuju Roxey u akcijskoj drami iz 1988. ''Death Feud'' i Veru u filmu iz 2014. ''Way Down In Chinatown''.

Nakon što se izliječila, Loring se zaposlila i u tvrtki za dizajn interijera u Santa Monici. Majka dvoje djece ponovno se udala četvrti put 2003. godine za Grahama Richa. Brak je okončan 2008. godine, ali su se rastali tek 2014. godine.

Na kraju, tužnu vijest da je preminula podijelila je njena prijateljica, a Lisa je doživjela snažan moždani udar uzrokovan pušenjem i visokim krvnim tlakom. Njena obitelj potom je odlučila da će ju skinuti s aparata za održavanje.

John Astin u seriji je glumio Gomeza Addamsa, a glumac je rođen u Baltimoreu u Marylandu i studirao je matematiku na Washington & Jefferson College prije nego što je prešao na Sveučilište Johns Hopkins kako bi studirao dramu. Nakon što je diplomirao, započeo je svoju karijeru na Broadwayu kao zamjenik u Major Barbari dok je radio glas za reklame.

Međutim, njegov veliki proboj došao je s malom ulogom u mjuziklu ''West Side Story'' 1961. , a potom je dobio i ulogu Gomeza u ''Obitelji Addams''.

U kanadsko-američkoj televizijskoj seriji ''Nova obitelj Addams'', koja se prikazivala od 1998. do 1999., Astin se pojavio kao djed Addams, a ulogu Gomeza glumio je Glenn Taranto.

Tijekom života je dobio nekoliko važnih nominacija, a starije dane proveo je na pozornicama kazališta.

Njegov ljubavni život postao je glavna vijest nakon što je bio u braku s glumicom Patty Duke od 1973. do 1985. godine. Kad je toj vezi došao kraj, ponovno je pronašao ljubav s Valerijom Ann Sandobal. Vjenčali su se 1989. godine i otada zajedno žive u Baltimoreu. Astin ima tri sina sa svojom prvom suprugom Suzanne Hahn, a iz ranijeg braka ima i dva sina.

Carolyn Jones koja je utjelovila Morticiju Addams rođena je u teksaškom Amarillu u travnju 1930. Zbog teške astme mlada zvijezda nije mogla ići u kino koliko je htjela, zbog čega je postala opsjednuta Hollywoodom. Nakon što je odlučila postati glumica, djed joj je platio upis u Pasadena Playhouse u Kaliforniji.

Imala je glavnu ulogu u filmu ''Invasion Of The Body Snatchers'' iz 1956. i dobila je nominaciju za Oscara za ulogu u ''Momačkoj večeri''. Jones je također osvojila Zlatni globus za ulogu u ''Marjorie Morningstar''.

Tijekom svoje karijere Jones se udavala ukupno četiri puta. S Aaronom Spellingom bila je od 1953. do 1964. godine. Zatim je bila u braku s Broadwayskim redateljem Herbertom Greeneom, od 1968. do 1977.

1981. godine radila je na CBS-u, a glumici je tada dijagnosticiran rak debelog crijeva. Odlučila je to zadržati u tajnosti i rekla je članovima svoje ekipe da se liječi od čira na želucu.

Rak se brzo proširio na njezinu jetru i želudac, ali zvijezda se snašla kroz bol i nastavila snimati, većinom u invalidskim kolicima.

U rujnu sljedeće godine udala se za svog dečka s kojim je bila pet godina, glumca Petera Bailey-Brittona, a na vjenčanju je nosila kapu od čipke kako bi sakrila gubitak kose od kemoterapije. U srpnju 1983. pala je u komu u svom domu u West Hollywoodu u Kaliforniji, gdje je umrla 3. kolovoza 1983. u 53. godini života.

Ken Weatherwax rođen je u Los Angelesu, u Kaliforniji u već tada poznatoj obitelj. U seriji je glumio Pugsleyja Addamsa, a unatoč predviđanju dobre karijere, Weatherwax je izgubio interes za glumu nakon što je ''Obitelj Addams'' došla kraju.

Potom se odlučio pridružiti vojsci u dobi od 17 godina i bio je usredotočen na to. Ubrzo je počeo stvarati karijeru iza kamere kao majstor filmskog studija i graditelj scenografije.

Međutim, 2014. godine, glumac je umro od srčanog udara.

Ted Cassidy koji je utjelovio Lurcha rođen je u Pittsburghu u Pennsylvaniji, ali je odrastao u Philippiju u Zapadnoj Virginiji. U mladosti je bio akademski nadaren i sa šest godina je krenuo u treći razred.

Također je imao interese za sport nakon što se pridružio nogometnim i košarkaškim timovima tijekom prve godine srednje škole s 11 godina. Cassidy je igrao sveučilišnu košarku za Hatterse na Sveučilištu Stetson prije nego što je diplomirao govor i dramu.

Oženio je Margaret Helen Jesse 1956. i preselili su se u Dallas, Teksas, gdje je započeo svoju karijeru radeći kao podnevni DJ.

Tijekom svog vremena dao je izvještaj u studiju radijske postaje u kojoj je radio, a na dan kada je John F. Kennedy ubijen bio je i među prvima koji je intervjuirao očevice.

Slavno je glumio Lurcha u Obitelji Addams, ali je također glumio Thinga - osim ako likovi nisu dijelili scenu zajedno.

Na filmskim ekranima, imao je istaknutu ulogu u NBC-jevim ''The New Adventures of Huckleberry Finn'' kao Indijanac Joe, kao i u ''Star Treku: The Original Series'' i ''I Dream of Jeannie'.

Godine 1979. Cassidy je operiran u bolnici St. Vincent Medical Center u Los Angelesu da ukloni benigni tumor iz srca koji je nastao kao posljedica dugotrajnog djelovanja stanja akromegalije. Navodno je to bilo odgovorno za njegov dubok glas, strukturu lica i imalo je utjecaja na njegov visoki rast. No, komplikacije su nastale nekoliko dana kasnije dok se oporavljao kod kuće. Preminuo je u bolnici 16. siječnja 1979. u 46. godini života.

Jackie Coogan poznatiji kao Uncle Fester bio je jedan od najutjecajnijih zvijezda Hollywooda u to vrijeme. Rođen je u Los Angelesu u Kaliforniji 1914. godine u glumačkoj obitelj te je poznavao Charlieja Chaplina.

Do 1922. godine, Coogan je dobio glavnu ulogu u filmu ''Oliver Twist''.

Međutim, iza kulisa stvari nisu išle tako dobro jer je kasnije otkriveno da su Cooganova majka i očuh prokockali veliki dio njegovog bogatstva. Cooganov otac umro je prije nego što je navršio 21 godinu i otkrio istinu, a bijesni glumac tužio je svoju majku te je na kraju dobio samo 250 tisuća dolara od svoje zarade.

Njegova pravna bitka usmjerila je pozornost na djecu glumce i rezultirala je donošenjem kalifornijskog Zakona o djeci glumcima iz 1939., koji se često naziva i ''Cooganov zakon''.



1941. godine prijavio se u vojsku i ubrzo je prebačen u Vojno zrakoplovstvo gdje je sudjelovao u nekoliko letova s Britancima. Kada se vratio u Ameriku, ponovno je počeo glumiti što je ubrzo dovelo do uloge ujaka Festera.

Nakon što je serija završila, nastavio je redovito raditi u serijama ''Perry Mason'', ''The Brady Bunch'' i ''I Dream of Jeannie''.

Coogan se ženio četiri puta i imao četvero djece. Na kraju je umro 1. ožujka 1984. u dobi od 69 godina nakon duge povijesti srčanih problema i hipertenzije. Na Cooganov zahtjev, njegov sprovod bio je otvoren za javnost i nazočilo mu je nekoliko obožavatelja, a njegov kolega, Astin, održao je hvalospjev.

Blossom Rock, odnosno Grandmama, rođena je u kolovozu 1895. u Philadelphiji.

Njezina prva glavna uloga bila je u ''Ljubav pronalazi'' 1938.

Glumica je u prosincu 1967. pretrpjela moždani udar koji je utjecao na njezin govor i spriječio je da se ponovno okupi s kolegama iz glumca za TV film Noć vještica s novom obitelji Addams.

Međutim, gledala ga je kao podrška iz bolnice. Umrla je u 82. godini života 14. siječnja 1978. u Los Angelesu u Kaliforniji.

