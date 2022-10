Popularna pjevačica podijelila vijest koja je zabrinula njezine fanove: ''Želim gledati kćer kako raste...'' 😔

Pjevačica benda ''Nightwish'' Floor Jansen podijelila je tužne vijesti na svom Instagramu te objavila da se bori s rakom dojke.

Pjevačica benda ''Nightwish'' Floor Jansen sa svojim je pratiteljima podijelila tužnu vijest.

Uz svoju crno-bijelu fotografiju na kojoj se nalazi ružičasta vrpca, Jansen je napisala podulji opis, odnosno pismo.

''Pismo tebi, život dolazi u valu, sa usponima i padovima'', započela je Floor.

''Imala sam zadovoljstvo proživjeti puno uspona, a podijelila sam ih s vama putem društvenih medija i brojnih nastupa diljem svijeta tijekom mnogih godina karijere. Ali sada me zahvatio novi val. Nije dobar. Imam rak dojke. Dijagnosticiran mi je prije nešto više od 2 tjedna i sutra ću ići na operaciju uklanjanja tumora. Moja prognoza je jako dobra! Čini se da je to neagresivni rak koji se nije proširio. Neću morati odstraniti dojku. I bit ću bez raka nakon ove operacije, plus lokalno zračenje koje će se održati tri mjeseca nakon ove operacije, nadam se. Znat ćemo više nakon operacije kako bismo vidjeli hoće li ova pozitivna prognoza ostati'', piše u opisu.

''Riječ rak je šokantna. Sve ono što ste smatrali važnim u životu prije ove dijagnoze radikalno se mijenja u roku od nekoliko minuta. Sada samo želim ponovno biti zdrava. Želim vidjeti svoju kćer kako raste u ženu, želim živjeti! A najstrašnije u ovoj dijagnozi je to što sam mislila da sam zdrava! Rak nisam osjetila, nisam znala da postoji dok nisam kao žena od 40+ otišla na standardni mamografski pregled. Nešto što mnoge zemlje nude, čak i besplatno za neke'', podijelila je svoje iskustvo i potaknula druge žene na pregled.

''Ako vas možda potaknem da se brinete o sebi, onda će nešto dobro izaći iz ove dijagnoze raka'', zaključila je.

Jansen je debitirala uživo kao frontwoman ''Nightwisha'' 1. listopada 2012. u Showbox Sodo u Seattleu nakon iznenadnog odlaska petogodišnje pjevačice benda, Anette Olzon, a službeno se pridružila bendu 2013. godine.

Rođena u Nizozemskoj, Jansen se pridružila svom prvom bendu, jednom od prvih svjetskih simfonijskih metal bendova, ''After forever'' gdje je započela svoju karijeru kada je imala samo 16 godina. Grupa je izdala pet albuma od 2000. do 2007., prije nego što su se raspali 2009. godine.

Njen sljedeći bend bio je ''Revamp'' prije nego je ušla u sadašnji, a s novim je bendom stvorila neke od najvećih hitova poput ''I Want My Tears Back'', ''Sleeping Sun'' i ''Wish I Had an Angel''.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari pokazala kako izgleda bez trunke šminke pa zadivila sve redom: "Prekrasna, trebaš češće ovako"

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Iranska "zombi Angelina Jolie" pokazala kako stvarno izgleda, evo o čemu je ovdje zapravo riječ!