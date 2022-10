Petar Grašo ovogodišnju će koncertnu godinu završiti velikim nastupom u beogradskoj Štark Areni, a otkrio je i kome će posvetiti zadnji koncert.

Pjevač Petar Grašo ove je godine imao puno koncerata na repertoaru, a ništa manje zauzeto neće mu biti ni pred kraj godine. Ipak, ovogodišnju koncertnu godinu zaključit će velikim nastupom u beogradskoj Štark Areni u studenom.

Uoči koncerta, Grašo je za srpski Blic dao intervju u kojem je otkrio i kome će posvetiti koncert, a radi se o njegovom dugogodišnjem prijatelju s čijim se odlaskom glazbena scena još uvijek ne miri.

''S Oliverom sam bio jako blizak, on je cijelog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je, utjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo šta sam napravio, pozvao me je i rekao da će sve numere koje sam napisao, on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji'', rekao je Grašo.

Beogradska publika moći će čuti i neke Oliverove pjesme koje su posebno drage Petru.

''Znam da je Oliver bio i ostao jedan od pjevača čije se pjesme rado slušaju u Srbiji. Zato sam odlučio svoju vjernu beogradsku publiku obradovati specijalnim opusom u njegovu čast, da ga se sjetimo na najljepši način'', dodao je.

Od ovog koncerta očekuje se spektakl u Beogradu, a vjerujemo kako će se susjedi oduševiti Grašinim nastupom, a da će se on nakon napete godine uspjeti posvetiti svojoj supruzi Hani Huljić i kćerkici Albi koju ne viđa često zbog svog zanimanja.

"S obzirom na to da sam ja svoju godinu popunio koncertima i prije nego što je ona nastala, ne stignem je, nažalost, u toj mjeri ni vidjeti. Ona je još beba, nije toliko upućena u glazbu", rekao je Petar otvoreno.

Podsjetimo, Hana je Albu rodila sredinom srpnja ove godine. Rodilište je napustila uz svoju majku Vjekoslavu Huljić, a Grašo je i tada imao obaveze, pa je jedva dočekao završiti s poslom kako bi pristigao kući svojoj supruzi i djetetu.

