Pažljivi promatrači kraljevske obitelji zabrinuti zbog potencijalnog zdravstvenog problema kralja Charlesa, on se na svoj račun šali i zove ih – kobasicama

Budući kralj Charles zabrinuo je brojne obožavatelje izgledom svojih prstiju, a on se s njima itekako dobro našalio.

U svojim memoarima ''Spare'' princ Harry pisao je o kroničnim bolovima u vratu i leđima kralja Charlesa, koje je djelomično pripisao očevim starim ozljedama u sportu polo.

Ali pažljivi kraljevski promatrači mogli bi biti zabrinuti zbog još jednog potencijalnog zdravstvenog problema o kojem se kralj već šalio, njegovih natečenih prstiju.

Sam ih je kralj nazvao svojim ''kobasičastim prstima'' u pismu koje je napisao prijatelju dok je opisivao svojeg novorođenog sina, princa Williama.



''Ne mogu vam opisati koliko sam uzbuđen i ponosan. Stvarno izgleda iznenađujuće privlačno i ima kobasičaste prste poput mojih'', napisao je, kako je citirano u knjizi ''Charles, čovjek koji će biti kralj Howarda Hodgsona''.

Rasprava o Charlesovim ''kobasičastim prstima'' bila je široko rasprostranjena na društvenim mrežama, a u jednom trenutku bili su sedmi najtraženiji pojam na Googleu u Ujedinjenom Kraljevstvu. U rujnu prošle godine Charles je fotografiran s vrlo natečenim prstima, a mnogi su se pitali u čemu bi mogao biti problem.

Any doctors follow me, why are Charles fingers so swollen is he ill? pic.twitter.com/nia8T9qdeP