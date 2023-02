Autorica priča o Harryju Potteru otkrila tužne tajne iz prošlosti, svijet je umalo ostao bez legendarnih nastavaka

JK Rowling podijelila je tužnu tajnu iz prošlosti, imala je problema sa suprugom, a on je od nje pokušao sakriti ono najvrijednije.

JK Rowling, autorica legendarnih nastavaka knjiga o Harryju Potteru, u podcastu ''The Witch Trials of JK Rowling'' otkrila je tužne tajne iz prošlosti o svome bivšem suprugu i životu na početku karijere. Otkrila je da je njezin nasilni bivši muž sakrio skriptu za prvi roman o ''Harryju Potteru'' u pokušaju da je spriječi da ga napusti.

Autorica je rekla da je portugalski TV reporter Jorge Arantes skrivao napisane stranice ''Harryja Pottera i kamena mudraca'' te se bojala da će ih spaliti. Nakon što je otkrila gdje se nalaze, potajno je počela fotokopirati nekoliko stranica svaki dan kako bi osigurala da njezin rad ne bude izgubljen.

Rowling se udala za Arantesa 1992. nakon što ga je upoznala u baru u Portugalu gdje se preselila raditi kao učiteljica nakon majčine smrti.

Par je imao kćer Jessicu, koja danas ima 29 godina, ali je otišla 1993. nakon što ju je Arantes izvukao iz njihovog doma i napao.

Rekla je: ''Brak je postao vrlo nasilan i vrlo kontroliran. Pretraživao mi je torbicu svaki put kad bih došla kući, a nisam imala ključ od vlastitih ulaznih vrata. Bilo je to užasno stanje napetosti za živjeti jer sam se morala puno puta pretvarati i lagati. To je užasan način života, ali sam nastavila pisati, morala sam nastaviti živjeti.''

''Znao je što mi taj rukopis znači jer je u jednom trenutku uzeo skripte i sakrio ih. Kad sam shvatila da ću sigurno otići, svaki dan bih uzela nekoliko stranica skripte na posao, samo nekoliko stranica da on ne shvati da nešto nedostaje, a onda bih to fotokopirala. Postupno je u ormaru u sobi za osoblje, malo po malo, fotokopirani rukopis rastao i rastao jer sam sumnjala da će ga on spaliti'', govori.

''Taj rukopis mi je toliko značio i to je bila stvar kojoj sam dala prioritet da ga spasim. Jedina stvar kojoj sam dala prioritet osim toga bila je moja kći, ali u tom trenutku ona je još uvijek bila u meni pa je sigurna koliko može biti u toj situaciji.''

Opisujući noć kad je napustila Arantesa, Rowling je rekla: ''Došla je noć kad se jako naljutio na mene, pa sam pukla i rekla da želim otići. Postao je vrlo nasilan i rekao je: ''Možeš otići, ali nećeš dobiti Jessicu, zadržat ću je, sakrit ću je''.

Autorica je rekla da je žestoko štitila svoju privatnost nakon što je postala poznata zbog straha da će joj Arantes ući u trag.

Otkrila je da ju je pratio do Edinburgha i provalio u prvi dom koji je kupila novcem od svog izdavačkog ugovora za svoj debitantski roman o Potteru, koji je objavljen 1997.

Rekla je:

''Bila sam tako loše pripremljena za ono što mi se dogodilo. Događalo se brže nego što sam se s tim mogla nositi i cijelo sam vrijeme imala taj skriveni strah jer znam da postoji netko tko mi ne želi dobro.''

''Živjela sam u stanju prave napetosti koju nisam mogla podijeliti s mnogo ljudi.''

Rowling, koja je u braku s dr. Neilom Murrayem od 2001., završila je roman o Potteru dok je kao samohrana majka živjela od povlastica u Edinburghu.

