Zavodljivim pozama nauljena se izvijala na balkonu, a pratiteljima je odbrusila zbog jedne stvari!

Manekenka Elsa Hosk iznenadila je nevjerojatno vitkom figurom u ružičastom kupaćem kostimu, a u svijet mode ušetala je vrlo mlada.

Poznati svjetski model Elsa Hosk iznenadila je nevjerojatno vitkom figurom, mnogi bi rekli i premršavom, a pozirala je u ružičastom kupaćem kostimu.

Pogledaj i ovo Odvažna šetnja je to bila Svima je bilo jasno da ne nosi grudnjak, ali u jednom se trenutku čak pokušala i pokriti zbog brojnih znatiželjnih pogleda

Namazana uljem za zaštitu od sunca, Elsa se izvijala na ležaljci i balkonu dok se u pozadini vidi more, a samu je sebe također pohvalila u opisu videozapisa rekavši da, iako je majka, i dalje odlično izgleda.

''Mombod still got it'', napisala je uz videozapis.

''Nikad nisi izgubila taj žar'', ''San!'', ''I ja želim takvo tijelo'', pisali su joj obožavatelji u komentarima.

Podsjetimo, Victorijina anđelica Elsa je prije dvije godine postala majka djevojčice Tuulikki Joan Daly koju je dobila s dugogodišnjim partnerom Tomom Dalyem.

Da u majčinstvu uživa često pokazuje i na društvenim mrežama gdje pozira s djevojčicom, a svi su bili iznenađeni koliko se brzo vratila u ionako savršenu formu koju oduvijek drži zbog svog posla.

Nedavno je otkrila kako je često dobivala i negativne komentare jer je bez skrivanja objavljivala fotografije dok doji svoje dijete.

''Zanimljiva mi je količina poruka koje dobivam od muškaraca koji se uvrijede kad objaviš fotografiju dok dojiš... Zašto ih najprirodnija stvar toliko vrijeđa? Grudi doslovno postoje kako bismo mogli hraniti djecu'', napisala je tada.

Elsa je u svijet mode ušla sa samo 14 godina, a tijekom srednje škole bavila se i košarkom. Nakon što je maturirala, preselila se u SAD, gdje je uspjela ostvariti zavidnu karijeru kao jedna od anđelica Victoria's Secreta, a uskoro je postala i jedan od najtraženijih svjetskih supermodela.

No njezin put do uspjeha nije bio nimalo lagan. Prošle je godine progovorila o svojoj ovisnosti o alkoholu s kojom se borila na svojim manekenskim počecima i koju je uspjela pobijediti prije nešto više od deset godina.

"Očistila sam se od poroka, otrijeznila i naučila da sam alkoholičar te da postoji čitav svijet u kojem ljudi žive trijezni", priznala je tada manekenka.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Šuput zadnjom objavom u badiću potaknula na žustru raspravu, neki se dive njenoj hrabrosti, a drugima je jedna stvar nejasna!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Nekad i sad Što se dogodilo mlađahnom Talijanu koji je prije dvije godine postao tiha patnja ženama diljem svijeta?