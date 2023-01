Cher Novu godinu proslavila s mlađahnim dečkom, a zbog jedne stvari mnogi sumnjaju da su se odlučili na sljedeći korak u vezi!

Legendarna pjevačica Cher objavila je fotografije s proslave Nove godine s 42 godine mlađim partnerom Alexanderom Edwardsom, a zbog ovog detalja krenula su šuškanja da su se zaručili.

Legendarna pjevačica Cher ne skriva svoju sreću koju je pronašla s 42 godine mlađim partnerom Alexanderom Edwardsom.

78-godišnja Cher na svom je Twitter profilu podijelila dvije fotografije s proslave Nove godine na kojima ju Alexander ljubi u obraz, a lavinu komentara pokrenula je opisom.

''Sretna Nova godina, tatice'', napisala je.

Kontroverzni par već dugo nailazi na loše glasine o njihovoj prevelikoj razlici u godinama, ali čini se da Cher to nimalo ne zamara. Na svojoj lijevoj ruci Cher je nosila i veliki dijamantni prsten kojeg je bilo teško ne zamijetiti, a prije nekoliko dana pjevačica je fotografiju tog prstena podijelila na društvenim mrežama.

''Objavila sam ovo zato jer njegovi nokti izgledaju slatko'', napisala je u opisu fotografije na kojoj se vidi kutija s prstenom te nokat lakiran u zeleno crnoj kombinaciji.

Upravo zbog toga, krenula su i šuškanja kako se par već zaručio, ali zaljubljeni golupčići o tome vrlo mudro šute.

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE