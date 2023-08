Film koji će biti potpuni hit tinejdžerima, ali je iznimno šarmantan za pogledati i ako ste malo stariji

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah Foto: Profimedia

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah je nova teen dramska komedija koja je stigla na Netflix. Producirao ju je Adam Sandler, glavni lik igra njegova kćerka Sunny Sandler, a priča je adaptirana prema romanu Fione Rosenbloom.

Ovo je slatki tinejdžerski film u kojem je sudjelovala čitava obitelj Sandler te se upravo kroz čitav film može osjetiti prirodna obiteljska povezanost, toplina, realne nesuglasice, te prepoznatljivi sarkazam Adama Sandlera.

Scenarij za ovaj film napisala je Alison Peck, dok režiju potpisuje Sammi Cohen koji je zaista napravio jedan simpatični film za čitavu obitelj. Estetika je naturalistična, i veoma podređena današnjim trendovima koji su interesantni tinejdžerima. Glazbena podloga podcrtava unutarnja stanja likova, dok u isto vrijeme služi za pojačavanje humora koji se nesmetano, ali konstantno, proteže kroz film. Cohen je odlično prikazao onaj mali prostor koji se otvori između nevinog djetinjstva, i tinejdžerskih tjeskoba. Vješto nas vraća u srednju školu, te nam jasno evocira osjećaje povezane sa prvim simpatijama, prepirkama sa prijateljima, roditeljima, ali i što nam je sve prolazilo kroz glavu kada smo bili tinejdžeri.

Redateljske odluke u ovom filmu je najbolje opisati kao razigrane. Kamera koja se vrti na plesnom podiju, zumiranje u stadijima tinejdžerskog šoka, i slow motion snimci s popularnim muzičkim hitovima, a sve u svrhu približavanju jednom čitavom svijetu mlade tinjedžerke koju čeka Bat Mitzvah i taj trenutak kada postaje ''odrasla žena''. Trenutci humora u ovom filmu nikada nisu takvi da ćete se na glas jako smijati, ali su uvijek prisutni na decentan način.

Prepoznatljiv Sandlerski humor koji je prepun sarkazma, te iako je specifičan za jednu kulturu, svejedno je prepoznatljiv širim masama.

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah je film koji će biti potpuni hit tinejdžerima do nekih 17-18 godina, ali je iznimno šarmantan za gledati i ako ste malo, ili više, stariji. Film je o odrastanju, školskim mukama, te je zapravo veoma osvježavajuće gledati film koji se fokusira na židovsku kulturu koja nije toliko prisutna u današnjim serijama i filmovima, a ovaj film samo podcrtava da bez obzira koja uvjerenja imate tinejdžerske muke su apsolutno iste.

Sunny Sandler igra glavnu ulogu Stacy Friedman, mlade djevojke koja planira napraviti najbolju Bat Mitzvu. U prvih par scena je već jasno koliko je Sunny Sandler prirodno dobra mlada glumica, bez obzira na to što joj je otac slavni komičar. Iznenadila sam kada sam je gledala jer igra sa zrelošću, profesionalnošću, te iznimnim šarmom koji se osjeti u svakom pogledu, pokretu, i izgovorenoj replici.

Adam Sandler i u filmu igra njezinog oca koji je zaštitnički nastrojen prema kćeri, dok joj u isto vrijeme ne može odoljeti. Iako je možda očito, ali njihova kemija kao oca i kćeri je prirodna i divna za gledati u ovom filmu. Sandler je prepoznatljivo dobar kao i u ostalim komedijama, ali u ovoj ne igra glavnu zvijezdu. Ostali glumci i glumice su jednako dobri, šarmantni, i zaista nema niti jedan lik kojem nisam vjerovala dok sam gledala film.

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah je film koji svakako trebate pogledati ako imate kćer koja je tinejdžerka, ako ste upravo vi tinejdžerka, ili ako jednostavno volite ovakvu vrstu filmova. One malo starije vratit će u jedno bezbrižno doba srednje škole, ali u svakom slučaju će nas sve podsjetiti na važnost prijateljstva koje ne poznaje godine, kulture, i granice.