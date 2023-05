Idealan dokumentarni serijal koji će vas educirati i inspirirati da razmislite o tome koliko ste zaista zadovoljni svojim životom i poslom

Working: What we do all day Foto: Profimedia

U moru serija i filmova koje Netflix izbacuje, prije par dana sam htjela pogledati i neki dokumentarac. Pogledala sam trailer za ovaj četverodijelni dokumentarni serijal kojeg je producirao Barack Obama inspiriran istoimenom knjigom Studsa Terkela iz 1974. godine, i moram priznati da sam bila ugodno iznenađena.

Working: What We Do All Day, je dokumentarni serijal u kojem upoznajemo radnike iz tri različita sektora: ugostiteljstvo, tehnološka industrija, i kućna njega. Iz perspektive radnika saznajemo sa kojim se izazovima suočavaju, kako prolaze njihovi radni dani, kako doživljavaju današnji izazovni svijet, te koji su im planovi za budućnost.

Kada se u kadru prvi put ukaže Barack Obama, bojala sam se da će njegova moć zvijezde zasjeniti složenost priče i stvarnih likova u njoj. Međutim, redateljica Caroline Suh pazila je da se upravo ne desi to što će svima prvo pasti na pamet kada vide popularnog bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Iako je film fokusiran na radnike koji rade u Americi, te njihovim društveno-ekonomskim problemima, većina tih problema je prisutna i u ostatku svijeta. Kako bi priča imala što bolju i jasniju strukturu, podijeljena je u četiri nastavka i tri sektora. Priča počinje sa radnicima iz uslužnih djelatnosti, prateći ljude koji rade na samom dnu klasne ljestvice, do srednjih menadžera, te konačno rukovoditelja. Ono što ovaj dokumentarac sjajno čini, je način na koji ilustrira ove hijerarhije ne samo u gospodarstvu, već unutar određenih radnih mjesta. Sve poslove koje gledamo na neki način predstavljaju modernu radnu snagu, pa tako vidimo kako su esencijalne poslove zamijenile mašine, tehnološke kompanije koje “remete” novu radnu snagu, te sektor skrbi koji je potpuno potplaćen. Working odlično prikazuje razlike među današnjih poslovima, plaćama, te na slikovit i jasan način ilustrira koliko se kupovna moć društva uvelike promijenila od vremena kada su naši roditelji radili, do vremena kada mi pokušavamo sastaviti kraj sa krajem.

Obama je u ovom dokumentarcu narator i osoba koja na topao način pristupi svim svojim sugovornicima, te na human način pokušava saznati što je to što najviše muči današnju generaciju koja se bori da opstanu u surovom tržištu rada. Njegovi sugovornici sežu od ljudi koji su kao migranti došli u Ameriku i slijedili taj famozni američki san, mladih samohranih majki koji moraju raditi do tri posla samo kako bi platile račune, do ljudi koji su direktori najvećih tvrtki na svijetu.

Obama, zajedno s redateljicom Suh, dotakne jedan bitan aspekt današnjeg društva i tržišta rada, koji se na trenutke čini strašnim za našu budućnost, dok u nekim trenutcima vidimo nadu i spas u novim tehnologijama. Nove generacije se nažalost ne mogu nadati da će ostvariti svojim radom ono što su mogle generacije prije njih, dok u isto vrijeme nove generacije žele brže rezultate i značaj u onome što rade. Zanimljivo je gledati različite perspektive svih Obaminih sugovornika u ovom dokumentarnom serijalu, jer mjesto gdje smo odrasli, način na koji smo odrasli, te prilike ili neprilike, su na neki način presudne za našu budućnost u bilo kojoj sferi života.

Kada gledamo put jednog čovjeka koji je direktor ogromne tvrtke u Indiji, shvatimo kako njegov način razmišljanja i njegov intelekt nije puno drugačiji od samohrane majke koja raznosi hranu, ili čerupa kokoši kako bi preživjela, ali njihove prilike nisu bile niti približno iste.

Working odlično prikazuje naše razumijevanje različitih vrsta prilika, te dugoročnih implikacija koje one imaju na naše živote. Ova dokumentarna serija s punim poštovanjem daje na uvid što znači posao i rad u Americi, od onih koje rade poslove koji mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo, do izvršnih direktora velikih korporacija.

U Workingu nema previše statistike i raznoraznih brojki koji bi učinili ovaj dokumentarni serijal suhoparnim i nerazumljivim, ali ono što ima je humanost i relevantnu priču koja spaja sve ljude na svijetu.

Ako želite saznati nešto više o trenutnoj situaciji našeg društveno-ekonomskog sustava, Working: What We Do All Day, je idealan dokumentarni serijal koji će vas educirati, učiniti da napravite refleksiju svog života, te čak i inspirirati da razmislite o tome koliko ste zaista zadovoljni svojim životom i poslom.