''Unstable'' je humoristična serija koja vas ušuška svojom pričom, humorom, te veoma iskarikiranim likovima

Proteklog vikenda sam htjela pronaći seriju koju mogu pogledati u jednom danu, da nije dulja od 45 minuta po epizodi, i da jednostavno ne moram previše razmišljati. Unstable je serija koja ima sve to, plus nepretenciozno napisan scenarij koji možete pratiti i sa samo pola mozga.

Unstable je priča o ekscentričnom biotehnološkom poduzetniku i geniju, Ellis Dragonom (Rob Lowe), koji je potpuno izgubljen nakon iznenadne smrtni supruge.

Iako je to zapravo glavna tema serije, Unstable vješto ubaci još par bitnih tema koje su protkane humorom od početka do kraja. Kreatori i producenti serije su Rob Lowe, John Owen Lowe, i Victor Fresco. Redatelji se mijenjaju iz epizode u epizodu, ali stilski i scenaristički kontinuitet je prisutan i vidljiv od prve do zadnje epizode.

Unstable je serija koju bi mogli staviti pod žanr - ''work place'' komedije gdje se većina radnje odvija u biotehnološkoj kompaniji, ali se po meni najbolje scene dešavaju upravo van tog radnog prostora.

Ono što je mene odmah kupilo je stil komedije koji je na samom vrhuncu od starta. Komični tajming je savršen, većina scena je popraćena zvukovima koji još više doprinose tom specifičnom stilu komedije koji se graniči sa slap-stickom, dok su svi likovi u potpunosti pomjereni od nečeg ''normalnog''.

Njihovi karakteri su pretjerani, karikaturalni, ali u ovoj seriji takva vrsta glume i likova savršeno funkcionira jer su apsolutno svi likovi napisani na takav način. Osobno mislim da je Unstable napisana oštro, likovi su jasni, humora ima nekada čak i previše, te se scenaristički nije išlo toliko duboko u teme koje su ozbiljnije prirode, kao naprimjer suočavanje sa smrću supruge i majke, nego je sve podređeno jedinstvenom crnom. Iako to ne iziskuje od vas, serija drži vašu punu pozornost jer nikada ne znate što će glavni lik napraviti, reći, te u kojem će smjeru otići radnja. Čar serije je u osebujnim likovima koji su uspjeli ozbiljnu priču napraviti interesantnom, smiješnom, i naravno, drugačijom.

Rob Lowe igra glavnu ulogu ekscentričnog znanstvenika Ellis Dragona, te je ključan faktor koji povezuje sve ostale likove i njihove čudnovate karaktere. Lowe je standardno šarmantan, zrači pozitivnošću, te lik Dragona igra opušteno i komično od početka do kraja. Njegovog sina Jacksona igra njegov pravi sin, John Owen Lowe, i moram priznati da se njihova povezanost zaista osjeti preko ekrana. Iskrenost koju imaju u stvarnom odnosu tako je lijepo prenesena i u ovoj seriji. John Owen Lowe još uvijek nije tako šarmantan kao svoj slavni otac, ali je ulogu Jacksona napravio više nego korektno. Sian Clifford igra ulogu Anne, desne ruke Ellis Dragona, te jedine ''normalne'' osobe u čitavoj seriji. Clifford je svoj lik odigrala sjajno, snažno, te na svojstven način komično od ostatka ekipe što definitivno doprinosi da njezin lik još više dobije na posebnosti.

Unstable je humoristična serija koja kad ju gledate vas nekako ušuška svojom pričom, humorom, te veoma iskarikiranim likovima. Nije serija koja vas odmah kupi na prvu, ali kada pogledate prve dvije epizode, mnogo je lakše pratiti tijek misli likova i priče, te sam humor koji je zaista prisutan skoro pa u svakoj sceni.

Unstable je savršena serija za popuniti kišni dan, te je jedna od onih gdje nećete morati pretjerano razmišljati. Jednostavno, opuštanje na maksimalno, blagi smijeh, i uvijek rado viđeni Rob Lowe.