Projekcijom intrigantnog i moćnog dokumentarca “Gradeći Bastilju” počeo DA2– Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival

Festival koji je već četvrtu godinu zaredom platforma koja ujedinjuje umjetničke svjetove i stvara zajednički prostor kreativnog djelovanja.

U zagrebačkoj Uraniji, u društvu brojnih ljubitelja umjetnosti, arhitekture i dizajna svečano je otvoren četvrti DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival.



Nakon kratkih uvodnih riječi umjetničke direktorice festivala Tine Hajon i Vlatke Kolarović, urednice trećeg programa HTV-a, festival je otvoren projekcijom izvanrednog dokumentarca “Gradeći Bastilju” nagrađivanog kanadskog redatelja i scenarista Leifa Kaldora. Među uvaženim uzvanicima bila je Nj.E. Alan Bowman, kanadski veleposlanik u Hrvatskoj.



O projektu vrijednom pola milijarde dolara, koji je na javnom i anonimnom natječaju dodijeljen mladom i neetabliranom kanadskom arhitektu Carlosu Ottu, komičnoj, dramatičnoj, zamršenoj, ali i politički obojenoj priči o gradnji “nove” pariške opere iza projekcije su u sklopu “Šta DA?” razgovora sudjelovali arhitekt i zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet i Ivana Antunović Jović, novinarka i urednica na HTV-u.



Do 29. listopada u Zagrebačkoj Uraniji imate priliku pogledati čak devet ekskluzivnih i premijernih projekcija filmova koji se bave prostorom, vremenom i ljudima, a koji će vas inspirirati, nasmijati, rasplakati i navesti kako na razmišljanje, tako i na sanjarenje. Leonardo da Vinci, Maija Isola, David Grossman, Mary Quant, Richarda Leplastrier, Marcel Marceau i Arnea Jacobsen samo su neka od imena ljudi koji su obilježili povijest umjetnosti, dizajna i arhitekture, a u čijim zanimljivim i intrigantnim profesionalnim i privatnim životnim putevima možete uživati na DA2 Film Festivalu.



Specifičnost ovog festivala ogleda se i kroz “Šta DA?” razgovore u sklopu kojih se predstavljaju filmovi iz programa, pobliže upoznaju svjetski, regionalni i hrvatski kreativci i njihova djela i na takav način gradi zajednica koja ujedinjuje umjetničke svjetove i stvara zajednički prostor kreacije. I ove godine na “Šta DA?” razgovorima sudjeluju istaknuti profesionalci bogatih karijera u području umjetnosti, dizajna ili arhitekture: arhitekt Andrija Rusan, umjetnica i dizajnerica Nataša Mihaljčišin, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, arhitekt Alan Kostrenčić, arhitektica Ana Martina Bakić, redateljica Adi Arbel, glumac Dražen Šivak i novinarka i urednica Vesna Blašković. Osim uživo, razgovore “Šta DA?” možete pratiti i na facebook stranici festivala.



“Pred nama je pet festivalskih dana u kojima donosimo publici pomno birane filmove koje inače ne bi imali priliku nigdje pogledati.. Svaki od ovih filmova je mala perla koja će publici potvrditi svu ljepotu i snagu nadahnuća umjetnosti i stvaralaštva. Od devet odabranih filmova, neki su vrlo lirični i poetični, neki bi lako mogli poslužiti kao predlošci za kakav holivudski blockbuster, ali kroz svakog od njih gledatelji će osjetiti ljudsku snagu, fragilnost i svestranost, ali i moć stvaranja. Poslužit ću se riječima velikog arhitekta Arnea Jakobsena: “Možda će zvučati neiskreno, ali sam čin stvaranja je ono što je bitno, neovisno o tome radite li na dizajnu žličice ili projektirate nacionalnu banku” izjavila je producentica Tina Hajon.



Dugometražni dokumentarni filmovi u glavnom programu natječu se za nagradu ISKRA koju međunarodni žiri dodjeljuje onom najinspirativnijem. Članovi žirija ovogodišnjeg izdanja DA2 Film Festivala su danska redateljica Lene Borch Hensen čiji je film “Jørn Utzon - The Man and The Architect” na prošlogodišnjem festivalskom izdanju nagrađen nagradom ISKRA za najinspirativniji film, arhitekt, kustos i kritičar arhitekture i dizajna Maroje Mrduljaš i Ivan Marušić Klif koji na hrvatskoj sceni medijske umjetnosti djeluje kao jedan od istaknutih autora eksperimentalnog smjera.

