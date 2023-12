Vlatka Vorkapić nakon hit uspješnice "Sonja i bik" ponovno oduševila publiku filmom "Sveta obitelj"!

Među prvima film su pogledale Ksenija Pajić, Ana Begić Tahiri, Jelena Perčin i brojni drugi sa estrade.

U Kaptol Boutique Cinema premijerno je prikazan dugo iščekivani film ''Sveta Obitelj'' koscenaristice i redateljice Vlatke Vorkapić, koja iza sebe već ima veliku hit komediju ''Sonja i bik'' kojom je osvojila srca publike.

Vlatka vrlo uspješno na filmska platna ovoga puta donosi napetu obiteljsku priču isprepletenu tradicijom i tajnama, a u tome je uspjela zahvaljujući sjajnom odabiru glumačke ekipe na čelu s Nikolom Đuričkom, Anitom Matić Delić, Ivanom Čuićem, Lunom Pilić, Juditom Franković Brdar, Aleksandrom Cvjetkovićem te brojim glumačkim kolegama.

Riječ je o dugometražnom filmu koji je već na prvu izazvao veliku pažnju kritike i publike. Radnja samog filma smještena je u slavonskom selu sredinom 60-ih godina prošloga stoljeća, gdje su običaju glavni imperativ, a urbani utjecaj gotovo i ne postoji. Film koji prikazuje dvije stvarnosti, jednu koja je dostupna javnosti te prati narodne običaje, i onu drugu koja je dobro skrivena unutar četiri zida iza religije i tradicije. Sve je to zapravo samo jedna uljepšana slika imućne obitelji, koja svoje tajne prekriva tradicijom i moći u jednoj ruralnoj sredini.

''Kad mi je Slavica Šnur, scenaristica filma, ispričala početnu ideju za scenarij koji je djelomično inspiriran istinitim događajem, znala sam da je to film koji trebam snimiti. Od tada je prošlo dosta godina, mi smo napisale brojne verzije scenarija, i sad kad je film konačno na velikim platnima, želim zahvaliti cijelog ekipi koja je predano radila na filmu'' – istaknula je Vlatka Vorkapić, koscenaristica i redateljica na premijeri svog drugog igranog filma ''Sveta obitelj''.

Film koji prikazuje predivan slavonski zavičaj, te bogatu kulturu slavonskih običaja, sniman je na više od devet lokacija. Ovaj dugometražni film ima sve od drame, raskošnih narodnih nošnji i običaja, do poznatog slavonskog bećarca, koji se našao i na popisu UNESCO-ve nematerijalne baštine.

Osim što prikazuje raskošne i bogate slavonske običaje, film je sniman na devet lokacija i kako bi se dočaralo vrijeme u kojem se radnja odvija ceste su se posipale zemljom i morala se gasiti današnja rasvjeta. Uz sve to kako bi oživjeli svoje likove, glumci su morali savladati brojne nove vještine od jahanja pa do pucanja i slavonskog dijalektnog govora.

''Svakoj glumici na početku karijere je životna prilika sudjelovati u ovakvom projektu. Stajati uz bok velikim majstorima glumačkog zanata, imati priliku mjesecima istraživati i raditi na liku tokom proba, i još snimati s ovako dobrom ekipom je privilegija koje sam itekako svjesna. Ali mnogo bitnije od toga što ovaj film znači meni je to što ovaj film znači uopće - on otvara uporno prešućivane teme unutar hrvatskog društva. Film je moćno sredstvo jer može baciti svjetlo na tabu, može osvijestiti ljude i pokrenuti dijalog. To je bila moja najveća motivacija za snimanje ovog filma, i uspjeh bi mi bio da film to postigne'', – istaknula je glumica Luna Pilić koja u filmu ''Sveta obitelj'' tumači lik Janje.

U premijernom prikazu filma uz brojnu publiku uživali su i Jelena Perčin, Ana Begić Tahiri, Ksenija Pajić, Ana Maras Harmander, Ana-Marija Percaić te brojni drugi.

Savršeni prikaz uljepšane slike jedne imućne obitelji, koja spretno čuva sve svoje tajne idealna je pozivnica za sve ljubitelje dobrih filmskih priča, stoga ako još niste, pogledajte film koji vas vodi kroz tematiku koja je i danas zastupljena u društvu.

Ovu napetu obiteljsku priču, koju je Vlatka Vorkapić zajedno sa svojim timom pripremila za velika platna, imat ćete priliku vidjeti od 7. prosinca u kinima diljem Hrvatske u distribuciji Duplicato medije. Film je nastao u koprodukciji Interfilma iz Zagreba i Zillion filma iz Beograda.