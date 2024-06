Tri dana filmskog raja: Počinju ljetne projekcije na bajkovitoj, morskoj lokaciji!

Večernje projekcije na otoku prikazivat će se od četvrtka do subote, a ulaz i transfer brodom iz Dubrovnika besplatni su za sve posjetitelje.

Sve je spremno za početak prvog ovogodišnjeg ljetnog događanja u organizaciji Ponta Lopud kreativne platforme. Ponta Lopud ljetne projekcije od sutra kreću s uzbudljivim programom za sudionike i publiku, koji će otok Lopud do subote pretvoriti u pravi raj za sve ljubitelje filmske umjetnosti.

U četvrtak 27. lipnja ovogodišnju će manifestaciju, nakon konferencije za medije, svečano otvoriti film Ja, kapetan (Io Capitano, 2023.) redatelja Mattea Garronea, s početkom u 21 sat na lopudskoj plaži LaBaja RMH hotela Lafodia, gdje će se nakon projekcije predavači i gosti družiti na prigodnom prijemu dobrodošlice.

Sudionici ovogodišnjeg programa već će tijekom dana edukativni dio započeti s jakim imenima – prvo masterclass predavanje održat će ovogodišnjom Zlatnom palmom u Cannesu nagrađeni dvojac, redatelj Nebojša Slijepčević i producent Danijel Pek, koji će sa sudionicima razgovarati o kreativnoj suradnji na projektu i stvaranju uspješnica poput nagrađenog kratkog filma Čovjek koji nije mogao šutjeti.

Druga večer festivala bit će posvećena hrvatskom filmu i obilježit će je čak dvije projekcije: Ustav Republike Hrvatske (2016.) redatelja Rajka Grlića, te Čovjek koji nije mogao šutjeti (2024.), kratki film redatelja Nebojše Slijepčevića, koji je ove godine hrvatskoj kinematografiji donio prvu Zlatnu palmu iz festivala u Cannesu. Ovogodišnje izdanje Ponta Lopud ljetnih projekcija u subotu će zatvoriti projekcija filma Barbie (2023.) redateljice Grete Gerwig, koji će predstaviti proslavljena hrvatsko-američka montažerka glazbe tog filma Suzana Perić.

Ulaz na projekcije filmova besplatan je za sve posjetitelje, a za vrijeme trajanja događaja, od 27. do 29. lipnja, za publiku iz Dubrovnika organiziran je i besplatan transfer brodom Argosy, koji svakog dana polazi iz luke Gruž (preko puta place) u 18:30 sati, a s Lopuda ispred hotela Lafodia u ponoć.

Ponta Lopud kreativna platforma nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. i spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja i slaveći filmsku umjetnost održat će se od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će 29. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud jazz festival, a ovogodišnji novitet kreativne platforme je pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud book bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.