Ako ste ljubitelji povijesnih drama koji se isprepliću sa svijetom visoke mode, onda dajte šansu, ali...

Kad sam vidjela da izlazi serija o rivalstvu Christiana Diora i Coco Chanel, s nestrpljenjem sam čekala prvu epizodu. Međutim, ono što sam vidjela je bilo sve samo ne uzbudljivo, te iako serija zaista jest odlična stilski, suština je ono što prekrasne kreacije baca u drugi plan.

The New Look je biografska dramska serija koju je kreirao Todd A. Kessler za Apple TV+ streaming platformu. U žiži globalnog sukoba u okupiranom Parizu, upoznajemo Christian Diora i Coco Chanel u ne tako blještavom okruženju.

Serija započinje interesantno, ali sve ono što slijedi nakon prvih deset minuta je mlaki prikaz rivalstva između dvije velike modne sile. Narativ nas vodi u prošlost kako bi bolje razumjeli sadašnjost, odnosno 1955. godinu sa kojom prva epizoda započne. Kessler ima asa u rukavu kada je u pitanju tematika, likovi i zaplet u priči, ali za sada u prve tri epizode nikada ne iskoristi puni potencijal malog blaga koji je pred njim. Iako moram priznati da ima mnogo više akcije nego sam mislila da će biti, usporeni tempo čini da dinamičnost akcijskih scena postaje repetitivna, i dosadna. Čini se kako je Kessler ubacio akcijske scene kako bi se bilo što uzbudljivo dogodilo u praznom hodu dok pratimo dva glavna lika. Pristup kreatora ovoj seriji, motivaciji i željama likova, frustrirajuće je površinski napisan za tako veliku priču. The New Look se scenaristički bori sa ravnotežom između visoke mode, ratne drame, i tračerske priče. Iako sve tri stvari mogu imati odličnu središnju zajedničku točku, za sada su to samo sušte suprotnosti koje ne doprinose svojim likovima, kao i cjelokupnoj priči. Nadam se da će preostale epizode biti uzbudljivije i definitivno ću im dati šansu, ali za sada je sav sjaj i magija visoke mode iščeznula sa ovom serijom.

Ben Mendelsohn i uvijek sjajna Juliette Binoche, utjelovljuju slavnog Christiana Diora i Coco Chanel. Njihovi likovi, kao i svi ostali, napisani su dosta površno, ali ono što je interesantno za gledati jesu potpuno dva različita karaktera. Binoche lik slavne Coco igra na šarmantno zaigran način, dok Mendelsohn igra Diora kao povučenog modnog genijalca koji još uvijek nije svjestan svoje veličine. Oboje su dosljedni svojim likovima, te me najviše zanima kako će se njihova dva lika razvijati kroz nadolazeće epizode. Ostatak glumačke ekipe, među kojima je i fantastični John Makovich u ulozi Lucien Lelonga, svoj je dio posla za sada napravio korektno.

The New Look je u tri epizode uspio haute couture učiniti dosadnim, a to je suprotno od onoga što u svojoj srži sadrži takva vrsta mode. Svijet u kojem prevladava mašta, odličan dizajn, zanatsko umijeće i iznimna kreativnost, sve je ono što je trebalo biti prisutno u ovoj seriji, ali nažalost za sada to nije slučaj. Ako ste ljubitelji povijesnih drama koji se isprepliću sa svijetom visoke mode, onda dajte šansu The New Looku. Ako ste ljubitelji pomenutih modnih dizajnera, onda preskočite ovu seriju jer će vas zasigurno razočarati, barem u prve tri epizode.

