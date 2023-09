The Expendables Foto: Profimedia

Prije nekoliko dana u kina je stigao četvrti nastavak popularnog akcijskog serijala "Plaćenici". Kao što bismo to i očekivali od takva filma, dobili smo još jedan zabavni treš s pregršt akcije koji, nažalost, nije nadmašio prethodne nastavke.

Redatelj filma Scott Waugh nije imao lak zadatak režirati novi nastavak toga nadobudnog akcijskog spektakla s obzirom na iznimno loše kritike koje su krasile treći nastavak.

Iako je vjerojatno dao sve od sebe da ovaj film bude bolji nego bilo koji drugi, moramo priznati da u tom naumu nije uspio. Film je od prve minute nabijen adrenalinom i bjesomučnom pucnjavom koja je bila prisutna i u prethodnim nastavcima. Ono što po meni nedostaje ovom filmu, zbog kojeg smo trčali u kina kada je izašao prvi dio, jest nedostatak pravih zvijezda poput Arnolda Schwarzeneggera, Jet Lija, Jean-Claude Van Dammea i sličnih.

Velika količina kultnih glumaca akcijskih filmova činila je ovaj film šarmantnim trešom, dok u ovom nastavku nedostaje tog star powera. Comic relief trenutci u filmu već su viđeni u dosta filmova, pa tako i u prethodnim nastavcima ovog filmskog serijala. Nedostatak zvjezdane snage i humora ukazuju na to da je ova franšiza krenula u pogrešnom smjeru.

Iako to većina gledatelja ne očekuje, ovaj film zaista nema dramaturšku dubinu, ne trebamo je ni tražiti, nego je film napravljen jednostavnog kako bi se gledatelji pokušali opustiti i po mogućnosti da uživaju. Filmu "Plaćenici 4" nedostaju intrigantni detalji koji su jedinstveni za akcijski film, zapleti su očiti, a pobuna na trenutke može izgledati poprilično smiješno umjesto moćno. Svijetla točka filma, koja bude čak i simpatična, jest to što jasno vidimo kako su se "plaćenici" odlično zabavljali dok su snimali film.

Iako se u nekim trenutcima vidi kako se neki od njih jedva kreću, kao gledatelji pristanemo na to, ne smeta nam te smo svjesni da ćemo gledati jedan treš film iz čiste zabave. "Plaćenici 4" nastavak je koji se ne razlikuje mnogo od prijašnjih te možemo čak reći i da kaska za njima. Bilo kako bilo, na kraju dobijemo upravo ono što smo i očekivali od akcijskih junaka našeg djetinjstva.

Sylvesteru Stalloneu i Jasonu Stathamu u novom nastavku pridružuju se Meghan Fox, Andy Garcia, 50 Cent, Tony Jaa i mnoštvo drugih glumaca koji su nam možda malo manje poznati. S obzirom na to da je svaki aspekt ovog filma na donjim granicama kvalitete, teško je očekivati da će poznata glumačka postava iščupati film iz kolotečine u kojoj se nađe. Kultni glumci poput Stallonea i Lundgrena standardno su simpatični kao starci koji se svim silama trude i dalje biti akcijski junaci, ali sve je ostalo, nažalost, frustrirajuće loše.

"Plaćenici 4" film je koji jednostavno morate prihvatiti da je zabavni treš s pregršt akcije i pucnjave. Ako to ne učinite, ovo će biti jedan od lošijih filmova za koji ćete izdvojiti novac u kinu. Klimav scenarij, naivni zapleti i prosječna glumačka igra razlozi su zbog kojih je četvrti nastavak ove akcijske franšize vjerojatno i najgori dosad. Ako ste pak totalni fan bilo čega što Stallone i Statham naprave, a plus vam je pucnjava od početka do kraja, onda je ovo film za vas.