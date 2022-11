Jezivo stvaran prikaz Dianina emocionalnog i fizičkog stanja te fascinantna priča o engleskoj monarhiji

Peta sezona mega-popularne Netflixove serije je napokon tu. The Crown (Kruna) se vratila na male ekrane, a priče koje prate ovu sezonu savršeno se preklapaju s događanjima u monarhiji danas - na tankom je ledu, i nismo sigurni je li spremna za nove promjene.

Početak prve epizode prikazuje mladu kraljicu (Claire Foy) koja stoji ispred kraljevske jahte, Brittania, te joj želi mirno more. Kadar se lagano pomiče i u desnom uglu vidimo kraljicu u svojim 60-tim, koju utjelovljuje maestralna Imelda Staunton.

Ta tranzicija na samom početku je zapravo nagovještaj čitave priče i zapleta u ovoj sezoni. Peter Morgan je ovu seriju doveo do narativno redateljskog savršenstva s mnoštvom slojeva. Slojeva koji neće ostati visiti u zraku, i nisu tu samo radi njegovog hira, tu su da gledatelji razumiju sve te slojeve, te da bolje razumiju englesku monarhiju. Simbol broda kao ultimativnog luksuza i ljepote, kao što je to i sama kraljica Elizabeta II., koristi da prikaže unutarnje stanje uma kraljice te sve promjene koje joj nerado kucaju na vrata Buckingham-ske palače.

Morgan sa svojim kreativnim timom u još jednoj sezoni Krune podcrtava koliko je kraljevska obitelj usamljena, te ponekad i neshvaćena. Monarhiju predvodi kraljica Elizabeta (Imelda Staunton), koja se sa svojom toplinom zapravo čini kao najljudskiji lik u ovoj sezoni. Staunton u ovoj sezoni igra kraljicu koja je opuštenija, koja ima više razumijevanja, i koja čak u jednom trenutku spusti svoj kraljevski gard kako bi pustila iskrenu suzu. Iako Staunton fizički nije najbliža kraljici Elizabeti II., njezina transformacija, govor i mimika, napravili su najbolju Elizabetu do sada.

Peta sezona Krune fokusira se na odnos između princeze Diane (Elizabeth Debicki) i princa od Walesa, Charlesa (Dominic West).

Debicki na trenutke daje jezivo stvaran prikaz Dianinog emocionalnog i fizičkog stanja. Njezina mimika i govor tijela nas uvuku u taj lik, i igra je na oprezan način koji pridodaje njezinoj mističnosti. U drugu ruku West nije Charles kakvog ga mi kao gledatelji znamo. Iako sjajan glumac, on je jedini lik u ovoj sezoni koji fizički ni na trenutke ne liči svom liku. Bilo mi je dosta teško uživiti se u njegovu interpretaciju Charlesa jer je iskakao od ostalih likova. West kao Charles je odigran na šarmantan način sa snažnom prisutnosti na ekranu. Nije ono što očekujemo od tog lika, ali je jednako dobro i korektno odigran kao i lik princeze Diane.

Iznenađujuće u ovoj sezoni je to da se serija posveti i likovima van kraljevske obitelji. Takvom vrstom narativa daje ovoj seriji da malo prodiše, ali i nama gledateljima. Isto tako, odnosi su jači i sporedni likovi su bolje objašnjeni što pridodaje na boljem razumijevanju situacija i priča koje pratimo iz epizode u epizodu. Važno je istaknuti i da iako se mnogi povjesničari ne slažu sa činjenicama kojim se ova serija bavi, Morgan jasno daje do znanja da je ova serija fikcija, te da su likovi njegovi likovi kojima on daje jedan novi život. Iako se nekada monolozi i dijalozi čine suhoparnim i predugačkim, fascinantna priča o engleskoj monarhiji i način na koji je Morgan priča, je ono što čini ovu seriju jednom od najboljih.

Metafore i simboli koji se isprepliću s unutarnjim stanjima likova, su kreativna rješenja koja prirodaju empatiji i boljem razumijevanju kako likova, tako i stvarnih članova kraljevske obitelji. Usamljenost kao lightmotiv kroz sve sezone je postala simbol monarhije u Kruni, ali nas je i prikovala još više za male ekrane.

Kreatori serije nisu mogli niti sanjati ovako dobar tajming gdje se priča iz serije preklapa sa stvarnošću. Kraljičina smrt je sigurno doprinijela da se kreativni tim toliko fokusira na temu promjena u ovoj sezoni, pogotovo kada u kontekst stavimo 2022. godinu gdje je monarhija ponovno na tankom ledu.

Peta sezona serije Kruna je svojevrsna katarza emocija i odnosa između glavnih likova. Sezona je nesretne ljubavi, oslobađanja, i nagovještaj tragedije koja će se, vjerovatno, pretopiti u nadolazećoj sezoni. Kruna je ljubavno pismo ali i kritika britanske monarhije koja svojom kompleksnošću i estetikom neće svakoga kupiti na prvu, ali ako ste željni kvalitetne serije dajte Kruni šansu da vas bar na trenutak uvede u svijet nedodirljivih.

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Orginalna priča, odlična glumačka postava i sjajan tim kreatora: Psihološki triler koji svakako predlažemo pogledati!

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Priča o hrabroj mladoj djevojci koja pokušava promijeniti svijet i stvoriti svoje ime u detektivskom svijetu