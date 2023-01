Jeste li već pogledali ''That 90’s Show''? Može proći za nostalgičare kojima su nedostajali urnebesni Red i Kitty!

That 90’s Show, spinoff popularnog sitcoma That 70’s Show, ugledao je svjetlo dana na Netflixu i u svima nama probudio jednu dozu znatiželje. That 90’s Show nije savršena serija, ali za one nostalgičare kojima su nedostajali urnebesni Red i Kitty, vrijedna je gledanja.

Ključni kreatori serije ostali su isti, te nas na pametan način prvo uvode u prošlost kako bi nam bila jasnija budućnost.

Pogledaj i ovo Dječja ljubav Nikome nije jasno kako ju je osvojio, no ona je priznala da je kriva za gadni prekid

Seriju otvaraju genijalni Red (Kurtwood Smith) i vrckava Kitty (Debra Jo Rupp) koji se sastaju u dobro prepoznatljivoj kuhinji iz sedamdesetih.

Ubrzo ugledamo Erica (Topher Grace), njegovu ženu Donnu (Laura Prepon), i novog lika, njihovu kćer Leiu (Callie Haverda). Tko god je gledao i uživao u orginalnoj seriji, ova scena izmami najveći osmijeh na lice jer imate osjećaj kao da ste se i vi vratili 25 godina unatrag.

Odnosi su isti, orginalna postava kao da ni dana nije ostarjela, ali nam je fokus ipak na novoj glumici jer o njoj još uvijek nemamo pojma. Redatelj Gail Mancuso je imao dosta težak posao raditi na spinoffu planetarno popularne serije, i moram priznati da nije ostao u potpunosti dosljedan onome što je tu seriju činilo tako dobrom. Odnosi među orginalnim likovima su isti, ali humor se u većini slučajeva čini isforsiranim. Serija je korektno izrežirana i jednako izgleda kao i orginal, ali novi cast tinejdžera je potpuna fulan. Kada bi serija imala samo nove glumce, bila bi jedna od lošijih, ali kako su često ubačeni likovi poput Kelsa, Jackie i Feza, dajemo novim epizodama šansu. Mancuso nas vješto vraća u prošlost kako bi ova serija, zapravo, bila gledljiva.

Mladi glumci, Maxwell Acee Donovan, Sam Morelos, Reyn Doi, Ashley Aufderheide, Callie Haverda i Mace Coronel, igraju novu ekipu tinejdžera koji se druže u Foremanovom podrumu, puše travu, piju pivo, i imaju tipične tinejdžerske probleme.

Nažalost, ova glumačka postava nema isti magnetizam kao orginalna podjela. Kao likovi nisu privlačni niti zanimljivi, i zapravo imamo dojam da su tu samo jer se nova generacija morala predstaviti nakon 25 godina od orginala. Daleko od toga da su ovi mladi glumci loši, ali jednostavno nisu dobro odabrani za projekt od kojeg se mnogo očekivalo. Lik koji se pojavljuje u par epizoda i koji energiju od dosadne prebaci na beskrajno zabavnu, je Fez. Dosljedan je svom liku, i čak je više zabavan nego u orginalu.

That 70’s Show je serija čija je radnja najčešće bila potaknuta dosadom. Iz te dosade su se izrodile zabavne epizode sa puno smijeha, nebuloznih radnji, i odlično postavljenih odnosa. That 90’s Show je serija koja je slijedila isti princip, ali jednostavno nema taj isti šarm. Novi glumci nisu još uvijek dorasli poslu da svojom pojavom popune tu prazninu, kao što bi to napravio Kutcher koji bi samo prošao kroz vrata, stao, i učinio da se smijete apsolutno ničemu.

Serija nije totalna katastrofa zahvaljujući povremenim uletima orginalnog casta, ali generalno kao i većina spinoff serija, nije ni blizu orginala.

Isforsiran humor, loše odabran cast, te težnja da sve bude isto kao prije 25 godina, jednostavno sruše euforiju koju ste možda imali kada ste mislili da ćete gledati onu dobru staru humorističnu seriju.

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke ''The Last of Us'': Odlična glumačka postava i sjajna priča ključne su za ovu adaptaciju, koja je dirljiva i eksplozivna u isto vrijeme!

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Klasična špijunska priča s prepoznatljivim glumcima, prekrasnim lokacijama, ali jedna očekivana stvar ipak nedostaje