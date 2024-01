Predvidljivo je i dosadno slušati gotovo jedne te iste šale, ali Chappelle ima nešto posebno što vas uvijek natjera da ga pogledate do kraja!

Iako većinu vremena pišem osvrte za serije i filmove, ponekada mi fali nekog drugog žanra. Na zadnji dan prosinca Netflix je izbacio najnoviji stand-up specijal, The Dreamer, popularnog kontroverznog komičara Davea Chappellea.

Dave Chappelle otvara svoj novi specijal interesantnim susretom sa njegovim idolom Jimom Carreyem dok je snimao film "Man on the Moon“ 1999. godine. Taj početak traje i traje, čini se kako će kraj dogodovštine biti dirljiv, ali na Chappelleovski prepoznatljiv način, on i intiman susret učini kontroverznim, zakuca kraj sa crnim humorom, te u potpunosti baci publiku u delirij.

Posljednjih godina Dave Chappelle je bio na meti kritika zbog čestih komentara o transrodnoj zajednici, uključujući i njegov prijašnji Netflixov specijal iz 2021. "The Closer“. Međutim, sa novim specijalom je evidentno da ga takvi komentari ne dotiču, te se kroz njegov novi stand-up protežu šale koje se itekako vežu za transrodnu zajednicu.

Obzirom da sam gledala većinu njegovih specijala, moram priznati da je pomalo postalo predvidljivo i dosadno slušati gotovo jedne te iste šale, ali Chappelle ima nešto posebno u sebi što me uvijek natjera da pogledam do kraja. U specijalu The Dreamer se dotaknuo i svog privatnog života, odnosa sa obitelji, suprugom, ali i svojih početaka.

Kao i uvijek, Chappelle dirljive priče iz svoje svakodnevnice pretvori u smijeh što je za očekivati u ovakvom formatu stand-upa. Ono što je bilo drugačije od drugih njegovih specijala jeste činjenica da se pola vremena fokusirao na skandal koji se dogodio na prošlogodišnjoj nagradi Oskar kada je Will Smith ošamario Chris Rocka. Čak ni kada je bilo jasno zbog čega to spominje toliko dugo, odnosno zašto je njemu to bilo fascinantno kao i ostatku svijeta, nije mi bilo jasno zašto je toliko vremena potrošio na taj trenutak. Da li je to zbog manjka šala, mašte, ili nečega drugog, nisam sigurna. Ono što jeste sigurno je da Chappelle polako gubi svoj smisao u temama koje opet i iznova pokriva. Do sada je već svima jasno kako će izgledati njegovi stand-upovi, te nisam sigurna koliko će dugo moći nastaviti sa reciklažom istih šala, i tema.

The Dreamer je još jedan Chappellov komičarski specijal koji je predvidljiv, politički nekorektan, te koji pomjera granice ukusa. Kao i obično, njegov humor nije za svakoga, ali je zasigurno kontroverzan. Oni koji ga poznaju, neće imati problem pogledati sat vremena novog showa, ali moramo vas napomenuti da nećete ništa novo čuti, ili vidjeti.

Ono što je meni najbolje u čitavom stand-upu jeste njegov inspirativan kraj, u kojem Dave Chappelle priča o snovima, kao i manifestiranju istih. On je ipak veliki govornik koji umije da zaokupi pažnju publike i gledatelja, te nas uvijek na kraju iznenadi svojom “mekšom” stranom koja ipak ima za cilj zaokružiti čitavu priču. The Dreamer je show o Chappelleovim snovima, kako je došao do njih, kako se nosi sa njima, a sve između je već viđena politička nekorektnost.