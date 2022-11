"Sigurno mjesto" najbolji je film Cottbus film Festivala, jedne od najvažnijih manifestacija posvećenih istočnoeuropskom filmu

Dugometražni prvijenac Jurja Lerotića, film "Sigurno mjesto", nagrađen je na filmskog festivalu u njemačkom Cottbusu kao najbolje ostvarenje u natjecateljskom dugometražnom programu!

"Za hrabrost filmaša ne samo da se otkrije kao autor već i da ogoli svoju dušu u ovom filmu o bezuvjetnoj ljubavi prema bližnjima - glavnu nagradu za najbolji film dodjeljujemo Jurju Lerotiću za Sigurno mjesto", stoji u ponašnjenju žirija filmskog festivala u Cottbusu.

Pogledaj i ovo Pomoć ženama Sigurno mjesto - novi dom za zlostavljane žene

Spomenuti festival jedna je od najvažnijih manifestacija posvećenih istočnoeuropskom filmu u svijetu, a održava se od 8. do 13. studenoga. Film "Sigurno mjesto", hrvatski kandidat za nagradu Oscar, trenutno je u kino distribuciji diljem Hrvatske.



Ovo je inače deveto priznanje filmu – na Filmskom festivalu u Locarnu osvojio je nagrade za najbolju režiju, najboljeg glumca (Goran Marković) i za najbolji debitantski film, na Sarajevskom festivalu Srca Sarajeva za najbolji igrani film i za najbolju mušku ulogu (redatelj Lerotić), nagradu CICAE Međunarodne konfederacije umjetničkih kina te nagradu Cineuropa.

Na nedavno završenom Zagreb Film Festivalu, nagrađen je posebnim priznanjem u međunarodnoj dugometražnoj konkurenciji.

Festivalski put Sigurno mjesto nastavlja u Ljubljani na LIFFE-u – 33. izdanju Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala u Sloveniji koji će se održati od 9. do 20. studenoga, potom na 67. izdanju filmskog festivala u Corku u Irskoj (10. do 20. studenoga), na litvanskom filmskom festivalu SCANORAMA (10. – 20. studenoga), na renomiranom Međunarodnom filmskom festivalu u Kairu (13.-22. studenoga), zatim na međunarodnom filmskom festivalu Mannheim-Heidelberg u Njemačkoj koji će se održati od 17. do 27. studenoga, dok će krajem studenoga, tj. početkom prosinca film biti prikazan na 28. izdanju Festivala autorskog filma (FAF) u Beogradu.

"Protokol gubitka. Kad Damir pokuša počiniti samoubojstvo, njegov brat stiže na vrijeme da ga spasi. Zajedno s njihovom majkom brine se za tu povrijeđenu dušu, s popustljivošću, ali i s osjećajem bespomoćnosti. U isto vrijeme počinje borba sa zdravstvenim sustavom; s jedne strane mala gesta empatije, s druge govor tijela institucionalne rutine. Film koji ide u detalje; i uvlači se pod kožu", najava je filma na filmskom festivalu u Cottbusu.

Režiju i scenarij filma potpisuje Juraj Lerotić koji je i glavni glumac, a uz njega glume Goran Marković i Snježana Sinovčić Šiškov. Producentica filma je Miljenka Čogelja.

Direktor fotografije filma je Marko Brdar, montažer Marko Ferković, scenografkinja Jana Plećaš, a kostimografkinja Katarina Pilić. "Sigurno mjesto" nastao je u produkciji tvrtke Pipser, hrvatski koproducenti su Zelena zraka (Saša Ban i Nevenka Sablić), a pridruženi producent slovenska produkcija December. Distributer filma je Hulahop. Film su financijski podržali Hrvatski audiovizualni centar, Hrvatska radiotelevizija te Slovenski filmski centar.

Uz to, film je osvojio nagradu za razvoj projekta Eurimages Development Award u sklopu CineLink Co-production Marketa Sarajevo Film Festivala.

