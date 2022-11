Pamtimo je kao zvijezdu horora koji tjera strah u kosti, a evo kako danas izgleda i čime se bavi!

Shelley Duvall vraća se glumi u filmu "The Forest Hills" nakon dugih dvadeset godina i nakon što su rijetki znali gdje se uopće nalazi i čime se bavi.

Američka glumica i zvijezda kultnog horor-filma "Isijavanje" Shelley Duvall u javnosti se nije pojavljivala posljednjih 20 godina, ali sada se vraća glumi i objavljena je prva najava za njezin novi film "The Forest Hills".

Danas 72-godišnja Shelley, koja je najpoznatija po ulozi Wendy Torrance u "Isijavanju" i Olive Oyl u "Popaju", nije se pojavila u filmu od 2002. godine, kada je glumila u filmu "Manna From Heaven", a sada će glumiti uz Dee i Edwarda Furlonga.

Glumica je u jednom od rijetkih intervjua za The Hollywood Reporter razgovarala o snimanju Kubrickova filma te je otkrila da je za nju bilo iscrpljujuće jer je on bio vrlo težak i zahtjevan, a osvrnula se i na svoju cjelokupnu holivudsku karijeru. Prije toga nitko je nije vidio dvadesetak godina niti je znao gdje se točno nalazi.

Ona je u tom filmu iz 1980. godine glumila suprugu Jacka Torrancea, kojeg je glumio Jack Nicholson, koji je skrenuo s pameti u zimskom odmaralištu, a priznala je kako u mislima morala stalno održavati jedan nivo panike kako bi potpuno ušla u svoj lik.

"Sve sam morala ponavljati barem 35 puta. Trčanje, plakanje i nošenje dječaka postalo mi je teško u jednom trenutku. I tako je bilo od prve probe tijekom cijelog snimanja. Teško je to", otkrila je Shelley.

Dodala je kako bi u svojem walkmanu slušala tužne pjesme ili se jednostavno vraćala na neka nesretna sjećanja kako bi ušla u lik Wendy.

"Samo sam razmišljala o nečemu vrlo tužnome u svom životu ili o tome kako mi nedostaje obitelj ili prijatelji. Ali nakon nekog vremena tijelo se pobuni i kaže - prestani mi to raditi. Ne želim plakati svaki dan. Ponekad bi me samo i ta pomisao rasplakala. Cijeli dan sam provela plačući, ne znam kako sam to uspjela", izjavila je.

Iako je Kubrick bio težak karakter za suradnju, s druge je strane bio pun ljubaznosti.

"Bio je vrlo topao i ljubazan prema meni. Proveo je puno vremena sa mnom i s Jackom. Samo je htio razgovarati satima, dok bi ekipa čekala, ali njemu je razgovor bio vrlo važan", otkrila je.

Nakon "Isijavanja" Shelley je glumila u nekoliko projekata, uključujući i film "Popaj" s Robinom Williamsom. Međutim, 2002. godine povukla se iz svijeta filma, a još prije 27 godina preselila se iz Kalifornije u Teksas. Nakon što se deset godina nigdje nije pojavljivala, u studenom 2016. godina odlučila je u emisiji "Dr. Phil" ispričati istinu o svojoj borbi s mentalnim bolestima, koje su sada iza nje.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput raznježila fotkom zbog koje su neki zaključili da dolazi prinova: "Isti badić, isti muž i isti grad, ali..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Isplivale Sevkine fotke iz 2006. godine, u haljini s prorezom spuštala se do poda, a pratio ju je i tadašnji dečko!