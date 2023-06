Priča o putu k ostvarenju tinejdžerskih snova nikoga ne ostavlja ravnodušnim, kao i trauma kroz koju bi i odrasli ljudi jako teško prošli

Serija Never Have I Ever Profimedia

"Never Have I Ever" je tinejdžerska serija o odrastanju, izazovima koje nose tinejdžerske godine, žalosti, mentalnom zdravlju, i prijateljstvu. Iako pratimo život mlade Devi i njezinih srednjoškolskih prijatelja, ova serija je za apsolutno sve uzraste. "Never Have I Ever" je jedna od najpozitivnijih, najslađih, i definitivno najbolje napisanih serija u žanru teenage dramedyja.

Na oduševljenje mnogih, prije tjedan dana je izašla četvrta i finalna sezona "Never Have I Ever" na Netflixu. Seriju su kreirali Mindy Kaling i Lang Fisher, dok se redatelji/redateljice i scenaristi mijenjaju kroz epizode.

Kaling i Fisher su napravili priču koja se vrti oko jedne sasvim obične tinejdžerke koja doživi traumu kroz koju bi i odrasli ljudi jako teško prošli. Iako je svjesna koliko joj se život promijenio u trenu, ona je i dalje tinejdžerka, ona i dalje želi imati prvog momka, prvi poljubac, te ima najveću želju da se upiše na prestižni Princeton.

Priča je zaista jednostavna, jasna, i veoma je lako povjerovati situacijama koje se unutar serije dešavaju. Glavni narator serije je poznati teniser, John McEnoroe, koji nam služi kao prevoditelj misli Devi Vishwakumar. Za razliku od prve tri sezone, u ovoj sezoni zaista vidimo tu divnu tranziciju od djevojčice do mlade žene. Serija je napisana apsolutno savršeno. Ima divan balans tinejdžerskog kaosa, emocija, komedije, drame, i raznih loših odluka vođenih isključivo hormonima.

U ovoj sezoni nam fali flashbackova koji su dominantni u prve tri sezone, a koji služe da zaokruže jednu priču, situaciju, emotivno stanje, ili podcrtaju neku važnu poruku. Manjak flashbackova u zadnjoj sezoni je i prikaz emocionalnog odrastanja glavnog lika, njezine tranzicije kao žene, te prioriteta u privatnom i akademskom životu.

Scenaristi, kreatori, i redatelji, napravili su seriju koja je iznimno šarmantna u svojim likovima, priči, ali i načinu na koji nam tu priču prenose. Never Have I Ever je serija u kojoj vam je jasno da će imati happy end, ali nije predvidljiva kao što bi mogli pomisliti na početku. Gotovo svaka epizoda završi sa nekim zapletom. Zapletom koji će tinejdžerima biti iznimno vjerodostojan, dok će malo starijim gledateljima biti simpatična nostalgija na “mlađe” dane.

Kaling i Fisher kreirali su seriju kojoj će gledatelji u potpunosti vjerovati, u kojoj će se pronaći, te s mnoštvom edukativnih problema i rješenja koji vrlo realno mogu pomoći mlađim gledateljima. Veoma je bitno napomenuti i aspekt mentalnog zdravlja koji se provlači od prve do zadnje epizode. Scene s psihologinjom nisu suhoparno napisane i izrežirane, nego su napravljane iz vizure tinejdžerke što doprinosi boljem razumijevanju, ali i relevantnosti tematike. Kroz sve sezone, ali posebno u zadnjoj, "Never Have I Ever" omogućuje svojim likovima da napreduju. Oni doživljavaju evidentne promjene, te prave prilagodbe kako bi njihov život išao dalje. U zadnjoj sezoni primjetno je manje tinejdžerske drame, te se radnja usredotoči na pripremu likova za njihovu budućnost, ma kakva ona bila.

Lik oko kojeg se čitava priča vrti je lik Devi Vishwakumar, koju je utjelovila sjajna mlada i talentirana glumica Maitreyi Ramakrishnan. Njezin lik konačno procvjeta u ženu za koju smo navijali da postane od samog starta. Ramakrishnan je ovo prvi glumački projekat, ali toliki profesionalizam ne viđamo čak ni od iskusnijih glumaca. Njezina prirodna gracioznost jednostavno izvire iz nje iz kadra u kadar. Sirovost, krhkost, i odlično izgovorene replike, čak i one najsurovije crnohumorne, Maitreyi odradi sa iznimnom lakoćom. Svaka promjena lika je jasna, vidljiva, te prirodni šarm koji ima uvuče vas u njezin lik u potpunosti. Njezina iskrenost će vas u nekim scenama zaista dirnuti do suza. Ostatak glumačke postave je jednako talentiran, i nemate osjećaj kao da netko ne pripada u toj priči. Većina likova dobije svojih pet minuta kako bi ih bolje upoznali, ali i dublje shvatili odnos s glavnom heroinom.

"Never Have I Ever" je jedna od najboljih tinejdžerskih serija koju sam ikada imala priliku gledati. Bavi se kompleksnom temom odrastanja na jasan i jednostavan način. Epizode vam prođu u trenu, a vjerujte mi, želite da ima još bar četiri sezone. Bilo kako bilo, serija je završila na dostojanstven i simpatičan način, baš onako kako je i trebala. Koliko god imali godina, mi vam od srca preporučujemo da pratite kaotičnu Devi u njezinom putu ka ostvarenju tinejdžerskih snova.

