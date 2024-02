U drami o Drugom svjetskom ratu glavni glumci igraju moderne kauboje tog razdoblja, a priča itekako drži pozornost!

Masters of the Air - 1 Profimedia

Serija Masters of the Air savršena je za ljubitelje drama iz Drugog svjetskog rata.

Ako ste ikada gledali Band of Brothers ili Pacific, sigurno ste jedva dočekali još jednu ekranizaciju sličnog serijala. Kao i kod prve dvije navedene serije, Masters of the Air prikazuje razdoblje Drugog svjetskog rata i napredovanje savezničkih trupa (prvenstveno američkih), ali iz druge vizure.

Naime, originalni Band of Brothers prikazivao je napredovanje savezničkih trupa od Normandije do Berlina, Pacific je prikazivao bitke na samom Pacifiku, dok se Masters of the Air vraća u Evropu. U seriji pratimo eskadrilu bombardera koji iz Engleske lete prema svojim ciljevima u okupiranim zemljama.

Serijal Band of Brothers (naročito prvi) najavio je iskorak TV produkcije i definitivno je odskočio od svega što smo mogli vidjeti u tom trenutku, tako da je svojim nasljednicima ostavio veliku obavezu koju moraju ispuniti. Pacifik je to uspio, a Masters of the Air za sada baš i nije.

Producent serije je slavni Tom Hanks, te je sasvim logično da od ove serije očekujemo mnogo. Što se produkcijskog tima tiče, tu možemo reći da taj dio štima jer očekujemo spektakl koji u konačnici i dobijemo. Ono što također očekujemo od ovoga žanra jeste uvjerljivi povijesni prikaz tog razdoblja, pa i tu produkcija nadmaši sva očekivanja. Očekujemo i hrpu uprizorenih spektakularnih bitaka iz Drugog svjetskog rata koje dobijemo, ali tu se javljaju prvi problemi, a to je da CGI (specijalni efekti) počinje malo štekati u trenucima borbi koje su okosnica serije Master of the Air.

Koliko god da su kostimi i scenografija uvjerljivi, i koliko god sve savršeno funkcionira dok su protagonisti na zemlji, u zraku nam CGI u nekim trenutcima ubija filmsku iluziju. S druge strane ovo je serija koja je možda na najbolji mogući način prenijela klaustrofobiju koja vlada u vojnim avionima, kao i surovost vojnog života koji ovisi o komadu lima ili pukoj sreći. Nemogućnost bilo kakve intervencije i odlučivanja o svojoj sudbini dok se nalazimo u avionu bombarderu, fascinantno jezivo je dočarana.

Poruke koje Masters of the Air nose su razne, od toga da prikazuje besmisao rata i jako upitnu vrijednost ljudskog života, do toga da se bez Amerikanaca ništa ne može (prvenstveno u vojnom smislu). Režijski je serija korektno napravljena, te iako se redatelji izmjenjuju iz epizode u epizodu, serija ima redateljsko scenaristički kontinuitet koji doprinosi razumljivosti ovog vojnog spektakla.

Glavni glumci serije, Austin Butler, Callum Turner, Sawyer Spielberg, Anthony Bole, kao i mnogi drugi, igraju moderne kauboje tog razdoblja. Ponašaju se kao kauboji, hodaju kao kauboji, i avioni im samo mijenjaju konje. Šteta što, barem za sada, nema puno prostora da pokažu više slojeva svojih osobnosti, jer su uloge dosta tipizirane. Kod većine likova ostanemo na površini, te nam fali dubljeg povezivanja sa glavnim likovima koje konstantno pratimo.

Masters of the Air će pogledati svatko tko je pogledao Band of Brothers, a sigurno će mnogima koji nisu biti motivacija da ih sada pogledaju. Serija je imala veliki zadatak, te sam mišljenja da ga je djelomično ispunila. Hanks je htio napraviti sve bolje, veće i modernije, ali je možda u nekim ključnim stvarima trebao težiti upravo tome da stvari budu jednostavnije. Ako ste ljubitelji drama iz Drugog svjetskog rata, obavezno pogledajte Masters of the Air, jer usprkos svojim manama serija drži našu pozornost, te najbitnije- ima interesantnu priču.

