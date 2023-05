Proslavio se u Saturday Night Liveu, a sad glumi u seriji o sebi, no on je tu, nažalost, najnezanimljivija karika

Kada čujete ime Pete Davidson, vjerojatno vam prvo padne na pamet čovjek koji je hodao s nekim od najljepših žena, ali niste sigurni čime se bavi niti tko je on.

Pete Davidson je američki stand-up komičar i glumac koji se proslavio u legendarnoj emisiji Saturday Night Live. S obzirom na to da se posljednjih godina njegovo ime provlačilo kroz svu moguću žutu štampu, a da nitko ništa ne zna o njemu, odlučio je napraviti seriju Bupkis.

To je serija u kojoj on igra sebe te je svaka epizoda crtica iz njegova života, njegovih sjećanja i onoga što on misli da je najbitnije da javnost sazna o njemu.

Davidson je kreirao seriju o sebi u kojoj je, nažalost, on najnezanimljivija karika. Bupkis ima jednu od najjačih glumačkih postava koje sam vidjela u posljednje vrijeme, pa tako njegova djeda igra Joe Pesci, mamu igra famozna Edie Falco, svećenika igra Steve Buscemi, a u dosta epizoda gledamo i Brada Garretta, Raya Romana, te Bobbyja Cannavalea. Ono što Davidson kao kreator i scenarist svoje serije čini odlično je da se ne libi smijati na svoj račun, što uključuje i činjenicu da se čini kako ljude više zanima s kim izlazi nego što radi.

Bupkis je simpatična serija koja u 20 minuta po epizodi prikazuje crtice iz života živopisnog i čudnovatog Davidsona te nastoji objasniti kako je njegova prošlost utjecala na njegovu sadašnjost. Nešto što mi je falilo kod ove polubiografske serije je to da svaki put kada bismo doista trebali upoznati Davidsona izvan nekoga humora, radnja i priča dosta opadnu u kvaliteti. Priča zagrebe i njegov problem sa zlouporabom supstanci, ali kao da ga ni on sam ne shvaća ozbiljno, pa je u samoj priči dosta nezgrapno ispričan tako bitan problem i velik dio njegova života. Scenaristički je ova serija jasna, koristi flashbackove za bolje razumijevanje, ali i kao kreativni redateljsko-narativni izričaj. Dijalozi su korektni, komični te se ponekad čine kao improvizacije na licu mjesta, posebno kada Pete igra sebe.

Glumačka postava je izuzetna u ovoj seriji te glavna zvijezda Davidson jednostavno zbog svog glumačkog neiskustva ne dolazi do izražaja. Scene s njim izgledaju naivno i površno, ali je priča zanimljiva, pa je to definitivno glavni faktor koji vas vuče da ne odustajete od ove serije. Pohvalno je i hrabro što Davidson svoje demone stavlja direktno u prvi red, i to u trenutku kada se zaista bori s njima. Lajtmotiv glavnih likova u seriji je da svi na svoj način pokušavaju Davidsonu reći da dovede svoj život u red te je upravo tu srž ove serije i glavne teme. On je čovjek koji se i dalje traži, daje do znanja da je oduvijek bio drugačiji te bespomoćno pokušava naći svoj smisao u ovom životu. Nekoliko epizoda završava fotografijama iz Peteovih obiteljskih albuma, što daje na značaju realnosti i iskrenosti svake priče, njezinih likova i samog tvorca serije.

Bupkis je nesvakidašnja serija koja nam napokon pokušava približiti čovjeka kojeg najviše znamo po propalim zarukama s Arianom Grande ili vezom s Kim Kardashian. Pete Davidson ne boji se prikazati sebe u ne tako lijepom svjetlu, nastoji ostati dosljedan sebi i svom karakteru te mu na neki način ponovno prolaženje kroz prošlost služi kao terapija za sadašnjost. Ovo je serija koja je komična, na momente tužna, nekada malo i dosadna, ali sve u svemu simpatično drugačija. Nije pretenciozna, ima odlične glumce te čak i ako vas ne zanima život Petea Davidsona, nasmijat će vas i podsjetiti na neke jedinstvene trenutke koje ste doživjeli sa svojim obiteljima.