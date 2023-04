Ozbiljna, hrabra, kaotična na najluđi mogući način i jedna od najboljih serija koju ćete pogledati!

Prošli tjedan na Netflix je stigla serija Beef, a kad sam vidjela da poznata komičarka Ali Wong igra glavnu ulogu mislila sam da me čeka jedna odlična komedija. Nakon par epizoda bila sam opčinjena serijom iako je sve samo ne komedija. Serija Beef je ozbiljna, hrabra, kaotična na najbolji mogući način, i jedna je od najboljih serija koje sam ikada gledala.

Scenarist i kreator serije je Lee Sung Jin za kojeg nažalost nisam imala priliku čuti prije, ali poslije ove serije sigurna sam da mu profesionalnih ponuda neće manjkati. Scenarij koji je napisao za ovu seriju je briljantan. Pametni dijalozi sa pregršt crnog humora, priča koja vas hipnotizira iako u sebi ponavljate da ovo što gledate jednostavno nije moguće, te izvrsno napisani glavni likovi koji vas na početku ne privuku niti malo, ali na kraju ste toliko emotivno vezani za njih da vam 10 epizoda jednostavno nije dovoljno.

Sung Jin je kreirao jednu priču koja vam se od starta čini smiješnom jer je nevjerojatna. Dva stranca čiji se svjetovi inače nikada ne bi sreli, susreću se u situaciji koja je potaknuta bijesom. Tolikim bijesom da vam se na trenutke čini kako će sve što slijedi biti neka sjajna komedija. Sung Jin, kao i redatelji serije, maestralno vode priču tako da kao gledatelji nemaju šansu pretpostaviti kuda ide priča zajedno s glavnim likovima. Beef je serija koja mijenja žanr iz epizode u epizodu, ona ima toliko zapleta da kao gledateljica, ali i redateljica, nisam bila sigurna da li će uspjeti sve te zaplete spakirati u kvalitetnu cjelinu. Jedinstvena perspektiva koju kreator i scenarist Sung Jin ima u ovom egzistencijalnom trileru o ljudima koji se suočavaju sa dubokom tugom, je osvježavajuća za vidjeti. Kreativnost koja je vidljiva u svakoj novoj epizodi, neočekivani zapleti, te genijalno napisani dijalozi i odnosi, čine Beef televizijskom delicijom koju nećete moći prestati gledati.

Ali Wong je odlična stand up komičarka koja u svojim nastupima na komičan način pokriva ozbiljne teme današnjice. Zaista nisam očekivala da ću Wong imati priliku gledati u ozbiljnijoj ulozi u seriji čiji je žanr teško okarakterizirati. Wong utjelovljuje lik Amy Lau, bogate L.A. žene koja na površini ima život za poželjeti. Za njezin lik se teško vežemo na početku obzirom da je i sam lik introvertan i ne dijeli svoje osjećaje na najbolji način. Wong je u ulozi Amy apsolutno sjajna i upečatljiva. Dosljedna je svom liku od prve do zadnje epizode, te nikada nemate osjećaj kako pretjera u igri svog lika. Steven Yeun utjelovio je lik Dannyja Choa, čovjeka kojem apsolutno ništa ne ide od ruke, nikada nema novca, i utjehu traži u Burger King pilećim sendvičima. Za razliku od Wong, Yeun igra lika za kojeg se lako vežete. On na početku izgovara jednu bitnu rečenicu sa kojom sam se dosta povezala, “umoran sam od smijeha”.

Osmijeh kao simbol svega onog što je lažno u modernom društvom, i sa čime nas uvjeravaju da će sve biti u redu. On je lik koji je umoran od života, umoran od siromaštva, loših odnosa, te umoran od samog sebe. Yeun je jednako izvrstan kao Wong, te ga je zaista prekrasno gledati kako igra kompleksan lik sa kojim se definitivno kao gledatelji možemo lako poistovjetiti.

U današnjem vremenu kada često čujemo riječ terapija, očekuje se od nas da obradimo sve velike situacije i emocije na zdrav način. Ovo je serija koja nas podsjeća da to jednostavno nije moguće. Od svađe na parkiralištu, situacija preraste u dugotrajnu opsesiju za osvetom i pravdom. Zvuči nerealno, i je nerealno, ali ispod površine zapravo gledamo dvoje ljudi koji su na različite načine istraumatizirani, duboko povrijeđeni, te nužni jedno drugome kako bi se jednostavno bolje shvatili.

Serija Beef je jedna od najbolje napisanih serija koje sam ikada gledala, te je za sada po meni, najbolja serija 2023. godine. Ona je komentar na moderno društvo koje je pod stalnim nadzorom svojih pametnih telefona, te komentar na društvo iz kojeg isijava bijes kojeg je teško objasniti na prvu, ali koji nam je zapravo itekako jasan.

Beef je serija koju vam preporučamo da pogledate što prije jer će vas hipnotizirati, taknuti, te ostaviti bez teksta.