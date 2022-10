Filmovi snimljeni prema istinitim pričama nas uvijek iznenade kad shvatimo kakve sve prepreke život može staviti pred nas, impresioniraju nas kad uvidimo snagu ljudskog duha, ali i šokiraju kad pomislimo da su se neke prikazane stvari doista dogodile. Film Ring opstanka (The Survivor) je definitivno jedan od takvih filmova.

Tijekom Drugog svjetskog rata, Harry Haft (Foster) je kao zatvorenik u koncentracijskom logoru bio prisiljen sudjelovati u boksačkim mečevima protiv ostalih zatvorenika. Gubitak meča ili nesudjelovanje je značilo smrt od strane njemačkih stražara. Nakon završetka rata, progonjen sjećanjima i osjećajem krivice, Harry pokušava iskoristiti borbe visokog profila protiv boksačkih legendi poput Rockyja Marciana kao način da ponovo pronađe svoju prvu ljubav. Film je snimljen prema istinitim događajima.



Boksača koji je preživio Auschwitz, Harryja Hafta, glumi nominiran za nagradu Emmy Ben Foster (Alpha Dog, Hell or High Water, 3:10 to Yuma) koji je briljirao u svojoj ulozi i unio istinski život u lika na filmu.



Ostali glumci su već dobro poznata imena Hollywooda: Vicky Krieps (Phantom Thread, Old, The Girl in the Spider’s Web), nominiran za Oscara neponovljivi Danny DeVito (Batman Returns, Twins, Tin Men), nominiran za Emmy Peter Sarsgaard (Jackie, Loving Pablo, Dopesick), Billy Magnussen (No Time to Die, The Many Saints of Newark, Aladdin) i John Leguizamo (Moulin Rouge, Spawn, Ride Along).

Redatelj filma Barry Levinson je nagrađen Oscarom za film Rain Man (1988) kao najbolji redatelj sa Dustinom Hoffmanom i Tomom Cruiseom u glavnim ulogama. U svojoj dugogodišnjoj karijeri kao redatelj je snimio mnogo kultnih filmova, kao što su Sleepers (1996), Tin Men (1987) i Wag the Dog (1997), a često mu se provlači tematika da su bazirani na istinitim pričama poput Good Morning, Vietnam (1987), Bugsy (1991) i You Don’t Know Jack (2010).



Danny DeVito i redatelj Barry Levinson su prijatelji još od svoje prve poslovne suradnje na filmu Tin Men (1987) gdje je Levinson bio scenarist i redatelj, a DeVito je imao glavnu ulogu. U filmu Ring opstanka, osim što glumi, Danny DeVito je izvršni producent kao i Ben Foster.



Uz nevjerojatnu istinitu priču, redatelja veterana i sjajnu glumačku postavu, Ring opstanka se doima kao pravi izbor za filmski izlazak koji neće razočarati.



TRAILER: https://kinofilm.hr/video/ring-opstanka/





U kinima od 20.10.



GLUMCI: Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Danny DeVito, John Leguizamo

REŽIJA: Barry Levinson

SCENARIJ: Justine Juel Gillmer, Alan Scott Haft (temeljeno na knjizi)

PRODUCENTI: Aaron L. Gilbert, Matti Leshem, Barry Levinson, Scott Pardo, Jason Sosnoff

IZVRŠNI PRODUCENTI: Adhrucia Apana, Jason Cloth, Danny DeVito, Ben Foster, David Gendron, Brenda Gilbert, Joel A. Greenberg, Ali Jazayeri, Ashley Levinson, Richard McConnell, Ron McLeod, Anjay Nagpal, Steven Thibault

ŽANR: biografski, sportska drama

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.