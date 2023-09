Promocija zagrebačke kulturne baštine: Sprema se izložba novih umjetničkih djela Zlatana Vehabovića!

U bečkoj galeriji DIT., u petak, 8. rujna s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje publikacije Atlas manjega svijeta i novih umjetničkih djela Zlatana Vehabovića, u organizaciji umjetničke platforme Nomad zajedno s partnerima editions of solidarity & care i Artupunkturom.

Osim predstavljanja ove vrlo osobne publikacije nastale u nakladi Muzeja za umjetnosti obrt u Zagrebu, uzvanici će imati priliku osjetiti autentičan dodir s novim Vehabovićevim djelima, ali i sa samim autorom poznatim po iznimnoj vještini i dosljednom vizualnom jeziku.

Djela jedinstvenog senzibiliteta i izražajnog stila, često obilježenog narativnim pristupom i metodologijom kolaža, uz autora će predstaviti i kustosice Adriana Belay i Nicole Sheyerer.

Vehabović je krenuo na svoj umjetnički put koristeći golemu muzejsku zbirku veću od stotinu tisuća digitalnih zapisa, a rezultat takvog pristupa jest niz koncepcijski i formalno slojevitih kompozicija na kojima složene veze i procesi što prethode stvaranju slike postaju jasno vidljivima.

Izložba će se moći razgledati do 16. rujna, u Galeriji DIT., Schleifmühlgasse 1, 1040 Beč, a zatim će se monografija Atlas manjega svijeta Zlatana Vehabovića prezentirati i u sklopu Artupunkture - jedinstvenog projekta Turističke zajednice grada Zagreba i partnera.

Ova izložba samo je jedan od umjetničkih projekata kojom platforma Nomad doprinosi stvaranju i promicanju suvremenoga kulturnog dijaloga. Nomadov konačni cilj je stvaranje tržišta za regionalne umjetnike u Srednjoj Europi, uspostavljajući pritom stabilnu mrežu povezanosti.

O UMJETNIKU

Zlatan Vehabović živi i radi u Zagrebu, a rođen je u Banjoj Luci, BIH, 1982. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje i predaje. Važnije izložbe održane su mu u zagrebačkome MSU-u, NMMU-u, splitskoj Galeriji umjetnina, dubrovačkoj Umjetničkoj galeriji, Gradskome muzeju Mainza i Centru za suvremenu umjetnost Hudson Valley. Radovi su mu dio zbirki zagrebačkoga MSU-a, Albertine u Beču, Zbirke Europske središnje banke u Frankfurtu, Zbirke Europskoga parlamenta u Bruxellesu, zbirke Erste Fragments u Zagrebu, Zaklade Lauba u Zagrebu, Zbirke Maistra u Rovinju i Zaklade obitelji Eileen S. Kaminsky u New Yorku.

O KUSTOSICAMA

Adriana Belay, rođena u Zagrebu, studirala je kulturni menadžment na New School, lociranoj u Parizu i New Yorku. Nakon toga je studirala na London School of Economics. Njezina posvećenost organizaciji razmjena međunarodnih izložbi donijela joj je ulogu kustosice za izložbe Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Osmislila je skupne izložbe Šezdesete u Hrvatskoj i Orašar, kao i samostalne izložbe Aleksandra Rodčenka, Tiepola, Matka Vekića i Matjaža Počivavšeka. Surađivala je s kulturnim institucijama širom svijeta, uključujući i one u Sjedinjenim Državama, Sloveniji, Srbiji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Rusiji i Kini. Adriana je autorica više od stotinu autorskih članaka i nadglednica vinarije dvorca Belaj.

Nicole Sheyerer, rođena u Salzburgu, studirala je filozofiju i političke znanosti na Bečkome sveučilištu. Od 2000. radi kao kritičarka umjetnosti, redovito pišući za bečki časopis Falter i često za novine Der Standard. Piše i priloge za publikacije poput Frankfurter Allgemeine Zeitunga, gdje se bavi tržištima umjetnosti, galerijama, umjetničkim sajmovima i dražbama. Pisala je i za umjetničke časopise kao što su Frieze i Monopol. Nicole radi kao predavač na Sveučilištu primijenjenih umjetnosti u Beču. Godine 2021. nagrađena je Austrijskom državnom nagradom za kritiku.

O PARTNERIMA NA PROJEKTU

Nomad je platforma koja doprinosi izgradnji i promicanju suvremenog kulturnog diskursa. S posebnim zanimanjem za interdisciplinarne suradnje, naše djelatnosti obuhvaćaju organizaciju financiranja, upravljanje proračunom, produkciju izložaba i publikacija, oblikovanje zbirki te promoviranje umjetnika. Nomad je prihvatio izazov povezivanja svjetova umjetničkih institucija, filantropskih zaklada i neprofitnih organizacija s kritičkim javnim uslugama umjetnika. Nomad je osnovala Vanja Žanko 2014., od 2017. do 2021. vodila ga je Jelena Tamindžija Donnart, a od 2021. nadalje to čini novi ženski rukovodeći tim: Ana Petričić Gojanović, Andrea Šarić, Daria Darmaniyan, Dora Zane, Jelena Tamindžija Donnart i Vanja Žanko.

editions of solidarity & care, osnovali su 2022. Nevena Janković, Strahinja Spasić i Vanja Žanko. Riječ je o platformi za produkciju, prezentaciju i promociju različitih izdanja. Njihov projekt znači zajedničku posvećenost dugoročnoj podršci umjetnosti koja istražuje političke sustave i sfere meke sile. Prvo dio koji prikazuje umjetnicu Jasminu Cibic objavljen je 2022., a aktualni prikaz bavi se Zlatanom Vehabovićem. Svako umjetničko predstavljanje nastavlja se na domaću veliku samostalnu izložbu dotičnog umjetnika ili umjetnice i premošćuje granice između tradicionalnih institucija i najsuvremenijih projektnih prostora, promatrajući gradski pejzaž kao mogući univerzum suradnje.

Galeriju DIT. je osnovala je Tanya van Breda Vriesman 2022. To je mjesto koje podiže svijest o kreativnosti kao vidu opipljive nade. Osmišljavajući intimne izložbe, razgovore i okupljanja, predstavlja živo čvorište u krajoliku bečke umjetnosti i spaja različite zajednice u bliskim razmjenama iskustava utemeljenima na obostranoj brizi i solidarnosti s obzirom na nesigurnost životnih uvjeta.

Artupunktura - jedinstveni projekt Turističke zajednice grada Zagreba i partnera, pokrenut 2021. godine, predstavlja platformu za kulturu i umjetnost, gdje se zajedničkim umjetničkim djelovanjem na specifičnim točkama Zagreba želi probuditi njegovu vitalnu energiju. Njeno treće izdanje ove jeseni, između ostalog, donosi i prezentaciju monografije Atlas manjeg svijeta Zlatana Vehabovića, koja će se nakon Beča, predstaviti u zagrebačkoj Uraniji.