Odlična ljetna, triler serija koju svakako preporučujemo ako volite ovaj žanr!

Apple TV+ je izbacio novu triler seriju čiji je scenarij adaptacija istoimenog romana američkog pisca Scotta Turowa iz 1987. godine. Prve dvije epizode serije Presumed Innocent su izašle, i moram priznati da su me oduševile.

Prva TV uloga za Jakea Gyllenhaala koju je “preuzeo” od sjajnog Harrisona Forda u istoimenom filmu iz 1990. godine, bio je odličan izbor kreatora serije Davida E. Kelleya. Odmah u startu ova triler serija počinje snažno sa ubojstvom oko kojeg se čitava priča zapravo vrti. Presumed Innocent jeste remake filma iz 1990., ali nisam sigurna koliko će gledatelja to znati. Obzirom na kulturu uspoređivanja na koju smo svakodnevno navikli, remake-ovi se gledaju sa posebnom pozornošću, ali vas uvjeravam da nema potrebe da uspoređujete film sa serijom. Način na koji je serija snimljena je posve drugačiji, a likovi u seriji su barem dva puta uvjerljiviji nego na filmu.

Kreator i scenarista serije David E. Kelley poznat je po ovakvom žanru (Big Little Lies), te i u Presumed Innocent već u dvije epizode vidite njegov istančan osjećaj za misterioznim, napete situacije, glazbenu podlogu koja pojačava emotivni naboj likova, te perfektno napisane likove koji nas vode kroz priču. Narativno je serija posložena jasno, i sa dovoljno retrospekcija koje popune rupe u priči kako bi gledatelji dublje shvatili motive, likove, te zaplete. Čitava konstrukcija priče je stručno napisana i izrežirana, pa tako već u dvije episode ne možete maknuti pogled od ekrana. Za sada nema praznog hoda, svaki kadar je ispunjen sa dovoljno informacija koje će vas sa razlogom ili zbuniti, ili natjerati da jasnije vidite priču ispred vas. Posebno me dojmila glumačka igra koja je zaista na najvišoj razini u ovoj triler seriji, i to od čitave glumačke postave.

Jake Gyllenhaal utjelovljuje lik Rustyja Sabicha, tužitelja iz Chicaga koji se nađe u središtu ubojstva koji uzdrma čitav grad. Gyllenhaal se oslanja na svoj zaštitni znak- glumački intenzitet koji je izuzetno prisutan u ove dvije prve epizode, ali njegovo odsustvo emocija je ono što vas najviše zaintrigira. Zaista želite saznati što se krije ispod maske ljutog i ozbiljnog tužitelja kojem se raspada karijera, porodica, i sve ono između. Ruth Negga igra ulogu Rustyjeve supruge, Barbare Sabich, i moram priznati da mi je ona do sada najdraži lik. U drugoj epizodi već naziremo neke promjene u liku koje Negga glumački pravi nesmetano, prirodno, i sa mnoštvom empatije. Ostatak ekipe koje čine Bill Camp, O-T Fagbenle, Renate Reinsve, i Peter Sarsgaard, jednako i dosljedno igraju svoje likove, te jedva čekam nastavke kako bi vidjela što će sve učiniti sa svojim likovima.

Presumed Innocent je odlična ljetna triler serija koju bi trebali pogledati, a posebno ako volite ovaj žanr. Odlična priča, još bolja glumačka postava, i fantastičan scenarij i režija, dovoljni su razlozi da date šansu ovoj obećavajućoj seriji.