Film o kojem svi pričaju okrutan je i zaista težak, ali postoji razlog zašto bi ga svi trebali pogledati: "Možda najneugodniji ikad"

"The Whale" je groteskni film s izvanrednim glumačkim izvedbama, te pričom koju je teško gledati i slušati. Darren Aronofsky je napravio film koji je možda i najneugodniji film koji sam ikada gledala.

Ovo je film koji bi zaista trebali svi pogledati, iako je i film koji vjerojatno ne želite pogledati. On ne krije o čemu se radi, jer na samom plakatu filma vidimo iznimno velikog čovjeka koji jedva stane u format plakata.

Od samog starta nas uvlači u priču čovjeka koji je beskrajno tužan i usamljen. Vidimo čovjeka koji odmah na početku filma umire, i zajedno s njim brojimo sate i dane kada će se to dogoditi. Vidimo ljudskog kita koji ispod svih naslaga tuge krije enormnu količinu nade i ljubavi.

Aronofsky je redatelj koji ima prepoznatljivu i istančanu estetiku koja je i u ovom filmu vidljiva, pa čak i opipljiva. On je također redatelj koji je poznat po tome da svoje glavne likove uvijek stavlja u mučne situacije u kojima su sve samo ne pošteđeni. "The Whale" je film koji je, po meni, svog glavnog lika izmučio do apsolutnog maksimuma. Aronofsky kreira svijet oko glavnog glumca koji nam vizualno savršeno opisuje situaciju. Skučen prostor u neredu i s previše stvari, i lik koji kao da ima tisuću kilograma u centru svega toga. On kreira svijet kakav niste nikada prije vidjeli, i koji zasigurno ostaje s vama daleko poslije odjavne špice. Njegova adaptacija istoimene nagrađivane drame Samuela D. Huntera, vas ne čini da sažaljevate toliko glavnog lika koliko vas stavi u poziciju da ste apsolutno fascinirani tim ogromnim čovjekom kojem zaista više nema pomoći. Aronofskyjeva redateljska odluka da se ne bavi razlozima zbog čega je lik doveden u stanje u kakvom je, čini da ovaj film gledamo s još više neugodnosti.

Način na koji je prikazao izolaciju lika, njegove muke u kretanju oko sebe do te mjere da jedva prolazi kroz vrata, prejedanje dok se skoro ne udavi, te lik koji je iskadriran tako da ne stane u kadar kako bi još više podcrtao njegovu veličinu, su redateljske odluke zbog kojeg je ovaj film ovakav kakav je. Surov, odvratan, neugodan, i apsolutno maestralno napravljen.

Brandan Fraser izabran je za ulogu Charlieja. Čovjeka koji je profesor literature preko Zooma, koji nikada ne uključuje svoju kameru jer ne želi da ga studenti vide. Igra i ulogu oca koji je napustio svoju ženu i dijete jer se zaljubio u svog studenta, ali povrh svega, on igra čovjeka koji umire i koji to zna. Frasera nismo nikada imali priliku gledati u ulozi poput ove, ali generalno nije dugo igrao niti u jednom filmu ili seriji. On igra ulogu čovjeka kita s takvom humanošću i ljepotom u svom tom odvratnom tijelu. Njegove oči i način kako igra s njima, daju nam uvid u Charlieja kao izmučenog, ali divnog i nježnog čovjeka. Fascinantno je kako je na suptilan način uspio prenijeti sve emocije lika gledateljima, dok u isto vrijeme ima veliku i odlično napravljenu protetiku od glave do pete.

Puno se pisalo o ovom filmu i samom Brendanu, i apsolutno je zasluženo. Njegov comeback u ulozi Charlieja je više nego odličan, i ovo je njegova uloga života. Istinski se nadam da će Oscar za najboljeg glumca otići upravo njemu.

Divna mlada glumica Sadie Sink koju znamo iz popularne serije Stranger Things, utjelovila je lik Charlijeve buntovne kćerke. Od trenutka kada je uvedena kao lik, točno nam daje do znanja tko je i kakav odnos ima prema svom otuđenom ocu. Njezine oči, kao i Brendanove, imaju ekspresivnost kakvu nijedna riječ ne može zamijeniti.

Sink je savršeno izabrana za ovu ulogu, te zaista doprinosi težini ovog filma, njegovoj priči, ali i služi kao protuteža liku Charlieja. Igra rame uz rame pokraj Frasera, i ovom se ulogom i više nego dokazala kao mlada glumica koja svoj lik igra dosljedno i autentično. Ostatak glumačke ekipe je jednako sjajan, ali njihov odnos nije toliko kompleksan kao odnos Charlieja i Ellie.

"The Whale" je film koji je okrutan i zaista težak za gledati. On nije emocionalno nabijen, ali vas svaka radnja, svaka izgovorena riječ, te sam prostor u kojem se nalazimo i iz kojeg ne izlazimo ni mi ni glavni lik, čine da na kraju ostanete zakucani za ekran. Od starta znamo sudbinu glavnog lika, i sudjelujemo na neki način u njegovoj smrti. Aronofsky vas stavlja u poziciju promatrača koji je više fasciniran onim što vidi, nego što nas stavi u poziciju empatije i sažaljevanja.

"The Whale" je po meni jedan od najboljih filmova koje sam gledala u prethodnoj godini, i u potpunosti sam opčinjena pričom i likovima. Fraser je dokazao da nije samo glumac za akcijske i romantične filmove, Aronofsky je ponovno otišao stepenicu iznad, a priča je jednostavno jedinstvena.

Iako vam možda neće biti ugodno, pogledajte ovaj film čim prije jer je on jedno posve novo filmsko iskustvo u svakom smislu te riječi. Ući ćete u svijet u kakvom niste prije bili, i dugo ćete poslije razmišljati o njemu.

