Zvijezde serije Kumovi i emisije Tvoje lice zvuči poznato imaju predstavu, uskoro ju možete gledati i u Zagrebu!

Konstantin Haag i Faris Pinjo donose urnebesnu životnu priču koja će vas oduševiti, dolaze i ovog listopada u Zagreb.

Nova hit predstava Džaba je najskuplje dolazi u Zagreb i donosi urnebesno duhovit pogled na svakodnevne situacije s kojima se svi možemo poistovjetiti. Glumci Konstantin Haag i Faris Pinjo, poznati po svom talentu za komediju, kroz ovu predstavu istražuju kako nas male, naizgled besplatne stvari, usluge ili odluke često skupo koštaju. Ovaj dvojac, koji je već osvojio publiku u Splitu i Ljubuškom, spreman je nasmijati zagrebačku publiku na premijeri koja će se održati u subotu, 5. listopada u 20 sati u Peronu 16.



Konstantin Haag, inače rođeni Nijemac, koji je u kratkom vremenu prepoznat kao jedan od najkreativnijih mladih glumaca, donosi svoju energiju i talent na scenu Perona 16. Publika ga voli zbog specifičnog stila i sposobnosti da u istom trenutku nasmije, ali i dirne do suza. Njegove uloge uvijek nose dozu dubine, a u Džaba je najskuplje donosi balans između komedije i životnih mudrosti.



Privatno, Konstantin uživa u umjetnosti, putovanjima i istraživanju novih kultura. Njegova prirodna radoznalost vidi se i u njegovim odnosima. U ljubavi, kao i na sceni, cijeni autentičnost i iskrenost, ali ne odbacuje ni malo životne zabave i humora.



Faris Pinjo, donosi svježinu i duhovitost u svaki projekt u kojem sudjeluje. Njegov šarm i sposobnost improvizacije čine ga izuzetno popularnim među kolegama i publikom. U predstavu donosi osebujan stil i nevjerojatnu spontanost koja osvaja svakoga tko dođe na predstavu.



Van kazališne pozornice, Faris je veliki zaljubljenik u glazbu, a ta njegova strast i redoviti nastupi održavaju ga spremnim za dinamične uloge. Kad se radi o odnosima, Faris često kroz šalu spominje kako su najsmješnije stvari u životu one koje ne planiramo. Njegove komične improvizacije često su inspirirane pravim životnim situacijama, što publika itekako prepoznaje.



Predstava Džaba je najskuplje, nastala prema motivima farse Majstor Vanče Kljakovića, bavi se svakodnevnim dilemama koje svi prolazimo, bilo da je riječ o financijama, ljubavi ili očekivanjima. Kroz niz smiješnih situacija, Haag i Pinjo nas vode kroz zamke u kojima često mislimo da nešto dobivamo besplatno, ali se na kraju ispostavi da smo za to platili više nego što smo očekivali. Priča na suptilan način preispituje ljudske slabosti, ali sve kroz humor, što čini ovu predstavu idealnom za sve koji žele razbibrigu s dubljom porukom.



Ova hit predstava već je rasprodala dvorane u Splitu i Ljubuškom, a sudeći po interesu, i zagrebačka premijera će privući brojne obožavatelje kazališta. Ulaznice su dostupne u ograničenim količinama, a s obzirom na dosadašnje uspjehe, svakako ih osigurajte što prije u sustavu Entrio.hr