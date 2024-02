Film koji budi sva vaša osjetila, koji ne šokira samo da bi šokirao te s jasnom pričom o problematici koja je sveprisutna i dandanas

Najnoviji film genijalnog redatelja Yorgosa Lanthimosa najbolji je opis i prikaz feminizma koji sam vidjela na filmu.

Film "Uboga stvorenja" na trenutke je zabavna komedija, ali s elementima trilera, fantastike i drame. Lanthimos je još jednom pokazao kako se svakodnevni problemi društva mogu prikazati na jedinstven i slojevit način koji će gledatelje ostaviti zakucane za kinosjedala.

Scenarist Tony McNamara napisao je iznimno zanimljiv scenarij koji je adaptacija istoimenog romana iz 1992. godine autora Alasdaira Grayja. McNamarin scenarij sa svakom vas novom scenom šokira, iznenadi, i zabavi. Scenaristički je film jednostavno pratiti iako je sve što se događa u potpunosti odmaknuto od ''normalnog''. Kao i u većini filma, razdoblje je zaista nemoguće točno odrediti jer se priča odvija u paralelnoj prošlosti, na trenutke mislimo da gledamo viktorijansko doba, a nekada i iskrivljeni steampunk period koji je očit iz scenografije. U filmu vidimo i da je art nouveau dizajnerski odabir koji se ponavlja kako bi se na simboličan način prikazala unutarnja stanja likova i kako bi kreatori pridonijeli visokoestetiziranim scenografskim rješenjima.

"Uboga stvorenja" iznimno je ekspresivan u svim svojim segmentima i Lanthimos koristi sve elemente koji su mu na raspolaganju da kreira fantastično čudnovat svijet još čudnovatijih ljudi. Protetika, kostimi, scenografija, glumačka igra, kao i glazba, odlično se spajaju kako bi kreirali nespojivo spojivu cjelinu koja kreira svijet koji je gledateljima na prvu nepoznat, ali ispod nekoliko slojeva krije nedvojben osjećaj poznatog. Film je fascinantan karneval neobičnosti koji na prvu nema nikakva smisla, ali kako svaka sekunda prolazi, sve vam je jasnije da je to film s izrazito ozbiljnom tematikom koja je relevantna. Kako se glavni lik Belle Baxter (Emma Stone) razvija, tako nam je sve jasnije da gledamo film u kojem ženski lik otkriva sebe u svakom smislu te riječi. Ona otkriva svoje tijelo na priprost način koji će vas nasmijati, pa sve do toga da otkriva stvarni svijet patnje koji će vas prodrmati.

Iako se ne može reći da je Bella lik svake žene, ona je lik većine žena s vrlo sličnim putem otkrivanja svijeta i što znači biti žena u njemu. Upravo zbog toga nije bitno mjesto i vrijeme radnje, jer takvi su problemi ciklični i globalni. Po meni je "Uboga stvorenja" film koji na najdoslovniji način prikazuje feminizam. Tako precizno, prosto i jasno za sve generacije.

Emma Stone igra lik Belle Bexter, koja je, laički rečeno, čudovište koje postaje živo. Stone maestralno igra lik Belle te me se čak najviše dojmila njezina fizička glumačka igra jer na groteskan način njezino tijelo govori sve. Još jedan lik u filmu kojem je po meni ovo najbolja uloga jest Mark Ruffalo u ulozi Duncana Wedderburna. Ruffalo je briljirao u ovoj ulozi bogatog prevaranta koji gubi glavu zbog Belle. Dosljedan je svom liku od početka do kraja te iako nije najvoljeniji lik, na pametan ga način učini simpatičnijim. Willem Dafoe igra lik Dr. Godwina Baxtera, čija protetika na licu koja je zaista ružna čini da ne možete maknuti pogled s njega. Naravno, to nije samo do protetike nego i do zadivljujuće glumačke igre, na koju smo navikli od Dafoea.

"Uboga stvorenja" film je koji budi sva vaša osjetila, koji ne šokira samo da bi šokirao te s jasnom pričom o problematici koja je sveprisutna i dandanas. Čudnovati likovi, neobičan narativ i režija, kao i odlična glumačka postava, stavljaju ovaj film na sam vrh ljestvice filmova koje morate pogledati. Film je nominiran za 11 Oscara ove godine, a ja sam sigurna da će većinu sigurno i dobiti.