Klasična špijunska priča s prepoznatljivim glumcima, prekrasnim lokacijama, ali jedna očekivana stvar ipak nedostaje

Ako volite akcijske filmove, obavezno pogledajte ovaj film. Ako volite filmove Guya Ritchieja, mislimo da će vas ovaj uradak pomalo razočarati.

Filmovi Guya Ritchieja su poznati po svojoj estetici, sjajnim kostimima, odličnim glumcima, i zabavnoj priči. Nažalost, ovaj film je podbacio u skoro pa svim tim segmentima. Redateljski on nije drugačiji od njegovih ostalih filmova, ali fali mu ono što od Ritchieja očekujemo - humor. Priča je klasična špijunska, glumci su prepoznatljivi, eksplozije su glasne, i lokacije su prekrasne.

Iako na par mjesta u filmu okusimo Ritchijev prepoznatljivi crni humor, on u ovom filmu nije prožet kroz čitav film kako smo to navikli.

Koreografirane akcijske scene su odlične, i pridonose brzom ritmu filma od početka do kraja. Takvom ritmu pridružuje se i scenarij koji su glumci učinili još boljim, ali u nekim scenama čini se kao da jednostavno ima previše teksta koji je nepotreban za bolje razumijevanje scene. Sveukupno, ovo je film koji jasno daje do znanja da je tu samo u svrhu zabave, te da mimo toga ne tražimo ništa više. Iako sam veliki pobornik odlaska u kino da se opustimo i zabavimo, od Ritchieja sam očekivala ipak malo više.

Glumačka postava u ovom filmu je odlična, a pravo iznenađenje je Josh Hartnett koji utjelovljuje holivudsku zvijezdu Dannyja Francesca. Hartnett igra svoj lik na duhovit način, te je potpuno izoliran kao lik od ostatka postave. Jason Statham i Hugh Grant su standardno dobri, i bez njih bi ovaj film bio poprilično dosadan. Grant igra karikaturu milijardera trgovca oružjem, i zapravo je pravo osvježenje vidjeti ga u ulozi zlikovca. Naravno, kao i u romantičnim komedijama iz kojih ga pamtimo, on i zlikovca igra na najšarmantniji mogući način. Orsona Fortunea utjelovljuje Statham koji sa svojim bezizražajnim licem ide kroz film šakama, što pridonosi komičnosti filma obzirom da je njegov lik dosljedan svom karakteru od početka do kraja. Treba spomenuti i odličnu glumicu Aubrey Plazu koja igra lik Sarah Fidel. Plaza svim svojim ulogama daje dozu neobičnosti, pa je tako bilo i sa likom Sarah. Igra je na neobičan, zavodljiv, i sarkastičan način koji razbija monotoniju klasičnih likova na koje smo navikli u akcijskim pričama. Likovi u Operaciji Fortune su zaista odlični i potpuno su različiti. Oni se upotpunjuju, te njihova različitost doprinosi samom šarmu čitavog filma.

Operacija Fortune je prosječan akcijski film koji će vas na trenutke nasmijati, nećete morati puno razmišljati, te vam sigurno neće faliti pucnjave i eksplozija. Ono što jest razočaravajuće u filmu je to što smo od redatelja poput Guya Ritchieja navikli na filmove koji su na većem nivou. On nije dosadan redatelj, i u pravilu kada vidite prvi kadar filma znat ćete da je to režirao Ritchie. U ovom filmu te retro špijunske estetike nije manjkalo, ali priča i estetika nisu odavale da je ovo još jedan sjajan Ritchiejev film. Ovo je film koji će vas definitivno opustiti do mjere da ćete možda par puta pogledati na sat jer ćete imati osjećaj da film predugo traje. Ovo je također film koji će vas zabaviti i uz kojeg možete pojesti hrpu kokica. Ne treba i ne može svaki film biti remek djelo, ali svaki film vrijedi pogledati, pa čak i ako ga gledate samo u svrhu zabave.

