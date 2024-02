Očarala me serija o važnosti odnosa s ljudima do kojih nam je iskreno stalo - ovo je epska priča o prijateljstvu i ljubavi!

Serija One Day Foto: Profimedia

Na Netflix je stigla serija pod naslovom Jedan dan, a temeljena je na istoimenom romanu Davida Nichollsa iz 2009. godine. Kada sam pročitala o čemu se radi u seriji, moram priznati da nisam bila impresionirana što ću gledati još jednu sladunjavu romantičnu dramu. Nisam ni slutila da ću do kraja biti očarana epskom pričom o prijateljstvu, nostalgiji, i ljubavi.

Glavni kreator serije je Nicole Taylor, scenarij je između ostalih napisao i autor istoimenog romana David Nicholls, dok se redatelji izmjenjuju kroz četrnaest epizoda.

Ono što je doista zanimljivo u ovom formatu jeste da pratimo glavne protagoniste kroz dvadeset godina ali uvijek na isti dan, 15.7. Ovaj način naracije dozvoljava čitavom kreativnom timu da od svake epizode naprave zasebna vizualna djela koja iako moraju imati istu srž, svoju individualnost prikazuju kroz jasne promjene u likovima, kostimografiju, te raznorazne životne događaje koji zadese glavne likove.

Na početku se serija doima sladunjavom, pa čak i bezličnom obzirom da krene na stereotipičan način koji se veže uz većinu romantičnih drama. Kako epizode odmiču, tako se i priča okrene u nenadanom smjeru. Ona postaje ozbiljnija, odvažnija, te smo kao gledatelji svjesni da gledamo tešku dramu o životu dvije potpuno različite osobe koje koliko god da su fizički udaljene jedne od drugih, uvijek pronađu način da se ponovno spoje. Narativno je serija jasna, te daje dovoljno vremena da upoznamo oba lika na detaljan način bez da je ono što gledamo dosadno, i repetitivno. Jedan dan je oda prijateljstvu, nostalgiji, ljubavi, kao i svima onima koji našim životima daju poseban značaj.

Ambika Mod utjelovljuje lik Emme Morley koja spletom okolnosti upozna IT frajera s faksa kojeg glumi popularni britanski glumac Dexter Mayhew.

Prije svega važno je istaknuti kako je kemija između Mod i Mayhewa izrazito vidljiva, što uvelike pomaže tome da se kao gledatelji vežemo uz likove, ali i da im vjerujemo. Mod igra sramežljivu cura koju gledamo kako izrasta u prekrasnu ženu, dok Mayhew igra samouvjerenog dečka kojeg gledamo kako razvija svoju emocionalnu zrelost kroz niz životnih događaja. Oboje su svoje likove odigrali prirodno, dosljedno, i sa različitim dozama šarma koje doprinose dopadljivosti serije.

Jedan dan je serija o važnosti odnosa sa ljudima do kojih nam je iskreno stalo, kao i o odrastanju koje je gotovo pa neminovno. Na emotivan način prikazuje dvoje ljudi koji se kao magneti privlače kroz dvadeset godina, ali sve to u trenutcima kada i sami ne znaju tko su. Da bi se pronašli zajedno, moraju se pronaći odvojeno, a Jedan dan to izrazito dobro prikazuje kroz scenarij, režiju, te uz odličnu glumačku postavu.