Njemački remake antiratnog klasika "Na zapadu ništa novo" vodi u nominacijama za filmske nagrade BAFTA Britanske akademije s ukupno 14 nominacija.

Temeljen na epskom romanu njemačkog pisca Ericha Marije Remarquea iz 1928., godine film "Na zapadu ništa novo" se nalazi u užem izboru za najbolji film, koji također uključuje crnu komediju "The Banshees of Inisherin" i "Everything Everywhere All At Once", od kojih svaki ima po 10 nominacija.

Biografski film o Elvisu Presleyu "Elvis" Baza Luhrmanna našao se na trećem mjestu s devet nominacija, dok je drama "Tar", o homoseksualnom dirigentu berlinskog orkestra čija karijera propada zbog skandala sa zlostavljanjem, dobila pet nominacija.

Poznate kao BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti), dodjela najveće britanske filmske nagrade održat će se 19. veljače u Londonu.

