Otkačena Petra Kraljev i flegmatična Jagoda Kumrić otkrivaju najveće tajne ženskog prijateljstva!

Petra kraljev i Jagoda Kumrić imaju novi kazališni hit ''Kad udari južina'', koji svoje premijere očekuje u Zagrebu, Zadru, Šibeniku, Rijeci i Splitu.

Popularne splitske glumice i dugogodišnje prijateljice Petra Kraljev i Jagoda Kumrić zvijezde su novog kazališnog hita ''Kad udari južina'', koji nas vodi u svijet prijateljstva kroz mnoge faze, od smijeha do suza, od ljubavi do ljubomore. Premijerno izdanje ove urnebesne komedije, koja će vas nasmijati do suza, ali i natjerati da preispitate vlastite odnose, očekuje nas u petak 13. listopada u 20 sati u KD-u Vatroslava Lisinskog.



''Teško mi je pronaći prave riječi da opišem osjećaj da krećemo punim tempom s izvedbama. Jagoda i ja uživamo u glumačkom poslu i radimo ga svim srcem, ali o ovakvom interesu za predstavu nismo se usudile ni maštati. Hvala vam, dragi ljudi. Nećemo vas razočarati!'' istaknula je Petra Kraljev, dok je Jagoda Kumrić dodala: ''Nakon tri u rekordnom roku rasprodane izvedbe u Splitu na Teatru uz more koje je pogledalo više od 1500 ljudi... što reći osim - hvala! Drago mi je da je predstava prepoznata kod publike uz genijalne reakcije. Nadam se da ćemo nastaviti tako i u budućnosti, ludo se veselimo listopadu i drugim jesenskim izvedbama!''



''Kad udari južina'' priča je o Mimi i Giti, dvjema ženama u ranim tridesetima koje su poput sestara, no čije prijateljstvo polako nagriza neiskrenost i čak ljubomora. Gita, izvanredno flegmatična i pomalo razmažena bogatašica, provede dane prepuštajući se mudrostima Žuži Jelinek i stvarajući najcrnje scenarije koji prijete njezinoj ljubavnoj vezi. S druge strane, Mimi je otkačena žena koja ne poznaje takt i često poseže za cigaretama i alkoholom kako bi prebrodila svakodnevne izazove. Mimi i Gita dva su potpuno različita svijeta koja su se susrela i stvorila nevjerojatno intimnu povezanost, ali i niz poteškoća koje će ih prisiliti da se suoče sa svojim najdubljim strahovima i osjećajima.

Tekst komedije napisala je sama Petra Kraljev uz vrhunskog zagrebačkog scenarista Igora Weidlicha, koji je tekst i dramatizirao, produkciju potpisuje B Glad produkcija, dok redateljska palica pripada Neveni Vukes, koja je uspjela dočarati srž toga neobičnog prijateljstva.



Ovo je prilika da uronite u dubine ljudske psihe i istražite kompleksnost odnosa koji se razvija između Mimi i Gite. ''Kad udari južina'' nije samo predstava već i introspektivno putovanje koje će vas ostaviti zamišljenima te potaknuti na razmišljanje o vašim vlastitim odnosima i izazovima koje donosi prijateljstvo.



Uz premijeru u Zagrebu, tim predstave ide na turneju tijekom koje će već u listopadu obići nekoliko hrvatskih gradova i bez sumnje ostaviti svoj trag. Kad udari južina u subotu 7. listopada u 20 sati tako će igrati u HNK-u Zadar, u utorak 10. listopada u 20 sati u HKD-u u Rijeci, u nedjelju 15. listopada u 20 sati u Lori u Splitu, u subotu 21. listopada u 20 sati u HNK-u Šibenik te 22. listopada u Imotskom.



Ulaznice za premijernu predstavu u Zagrebu mogu se kupiti na blagajni Lisinskog i na ulaznice.hr, za Rijeku u sustavu mojekarte.hr, a za sve ostale gradove na Entrio.hr