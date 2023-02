‘Netko kuca na vrata kolibe’: Hoćete li žrtvovati voljenu osobu kako bi spasili čovječanstvo?

Od danas je u kinima novi misteriozni horor hollywoodskog redatelja M. Nighta Shyamalana -možda najneobičniji u njegovoj karijeri. Ne zato što ima iznenađujući zaplet, već upravo zato što ga u filmu Netko kuca na vrata kolibe – nema. Pravi zaplet je u glavama gledatelja koji moraju odlučiti kome će vjerovati.

Indijsko-američki redatelj M. Night Shyalaman izgradio je karijeru zavaravajući publiku. Od hit horora Šestog čula i jednog od najpoznatijih dramaturških preokreta u povijesti filma, pokazao je da zna vješto voditi gledatelja kroz priču, a da on ne osjeti iznenađenje koje mu se priprema. I njegovi recentni hitovi Podvojen, Glass i Ostarjeli slijedili su sličnu dramaturgiju – neobična priča s neočekivanim zaokretom.

Čak i kada je naizgled predvidljiv, Shyalaman je dovoljno spretan scenarist i redatelj da priču učini uzbudljivom.



Na prvi pogled novi misteriozni horor Netko kuca na vrata kolibe slijedi njegov uobičajeni stil. Uostalom, već u traileru gledatelji doznaju premisu filma: tročlanu obitelj u kolibi usred šume zatoče četvero provalnika. No, oni ne traže novac ili neku drugu materijalnu vrijednost od njih. Ne, oni imaju jasnu naredbu – obitelj dobrovoljno mora ubiti jednoga svojeg člana, a ako to ne učini stradat će brojni ljudi diljem svijeta.



Moralna je ucjena ovdje vrlo jasna. Hoćete li ubiti voljenu osobu kako biste spasili milijune neznanaca? Ili ćete zažmiriti na tuđu bol koju sami ne osjećate te od smrti spasiti člana obitelji?

Snimivši film prema romanu The Cabin at the End of the World Paul G. Tremblaya, Shyamalan se i dalje igra s gledateljima. No, ovaj put ne radi golemi zaokret već od početka stavlja jasnu premisu – gledatelj sam odlučuje hoće li i kome od likova vjerovati. Ovisno o tome vjerujete li provalnicima da se doista sprema apokalipsa ili smatrate da je samo riječ o grupi luđaka, mijenjat će se i vaš pogled tko je junak, a tko negativac u filmu.



Baš zato u najboljim trenucima filma, Netko kuca na vrata kabine funkcionira kao odlična sudska drama. Odvjetnici su ispred vas, nude vam uvjerljive argumente, a vi sami morate odlučiti što je doista istina.



Naravno, klasična sudska drama nema lomljenja kosti, nasilja, zastrašujućih trenutaka i toliko toga na kocki kao likovi u Shyamalanovom filmu.

Kako bi još više potencirao neobičnu običnost, redatelj je pred kameru stavio neobičan miks glumaca. Najveće je iznenađenje svakako Dave Bautista, bivši kečer koji polagano postaje golema hollywoodska zvijezda. Ovdje glumi pristojnog, pomalo štreberastog lika, kojemu je nasilje zadnja opcija. Tu je i Rupert Grint, gotovo neprepoznatljiv svojim obožavateljima iz Harry Potter dana.



Netko kuca na vrata kolibe nije toliki horor kao neki prethodni Shyalamanovi filmovi. Strah ne proizlazi iz nadnaravnih bića ili zlih psihopata. On dolazi iz onog najgoreg mjesta – straha da morate učiniti ono što je ispravno iako znate da s time dolazi velika bol.



Jer nemoguće je da se tijekom filma ne zapitate volite li više čovjeka ili čovječanstvo?





