Slavni oskarovac vratio se u Hrvatsku s ostatkom ekipe nove Netlixove serije, za snimanje su unajmili i luksuznu vilu!

Snimanje Netflixove serije "Šakalov dan", s Eddiejem Redmayneom u glavnoj ulozi, nastavilo se u Labinu i Rapcu.

U Labinu i Rapcu nastavilo se snimanje Netflixove serije "Šakalov dan", piše Glas Istre.

Serija se već snimala na području Rapca i tamo će se još snimiti scena odlaska broda s rive, a snimanje se nastavlja na lokacijama starog grada Labina, odnosno na Titovu trgu, u ulici Paola Sfecija, na šetalištu San Marco i Fortici, te će trajati do 10. studenog.

Jedna od lokacija snimanja je i luksuzna vila za odmor Rosa dei Venti u Gornjem Rapcu, čiji vlasnik Maurizio Batelić o glumcima i cijelom osoblju ima samo pozitivne riječi.

"U početku je bilo možda puno više to nekako uzbudljivije, a u biti to vidite da su to sasvim normalni ljudi s kojima se sasvim normalno razgovara, koji su oduševljeni samim ovim podnebljem. Na kraju čovjek ima osjećaj da nismo ništa manje bitni mi nego oni sami", rekao je vlasnik za Danas.hr, koji su objavili i snimke vile.

Inače, radi se o ekranizaciji istoimenog britanskog triler romana autora Frederica Forsytha. Glavnu ulogu u seriji imaju oskarovac Eddie Redmayn i španjolska glumica Ursula Corbero, koju smo gledali kao Tokio u hit-seriji "Kuća od papira". Uz njih u seriji još glume Lashana Lynch, Adam James, Scott Alexander Young, Hans Peterson i drugi poznati glumci.

Snimanje u Hrvatskoj počelo je 27. rujna i prvotno se odvijalo na otoku Pagu, a zatim i u Vrsima pokraj Zadra.

Inače, Eddie Redmayne jedan je od najpoznatijih i najuspješnijih britanskih glumaca koji je Oscar osvojio za ulogu Stephena Hawkinga u filmu "Teorija svega" iz 2014. godine, a glumio je i u filmskim hitovima poput filma "Jadnici" i "Čudesne zvijeri i gdje ih naći". Osim Oscara, osvojio je i nagrade BAFTA i Tony.

